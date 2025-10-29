Educación
La escuela de arte y diseño de Alicante retrasa su apertura por la plaga de pulgas
El centro, que va camino de cumplir tres semanas cerrado, asegura que todavía no reúne "las condiciones necesarias para abrir con seguridad"
Al menos, tres semanas cerrada por una plaga de pulgas. Los alumnos y los profesores de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Alicante (Easda) continúan sin poder volver a las instalaciones, porque "los técnicos no pueden todavía garantizar las condiciones necesarias para abrir el centro con total seguridad", tal y como ha informado este martes la dirección a la comunidad educativa. El tiempo que van a estar sin poder dar clases presenciales da una idea del alcance del problema.
Y es que la escuela cerró sus puertas el pasado 13 de octubre por una infestación de estos parásitos que ha requerido de varias fumigaciones no solo en el interior del centro, sino también en los alrededores, donde se detectó la presencia de una colonia de gatos, que podría estar relacionada con la plaga.
Tras varios intentos fallidos por recuperar la normalidad, los alumnos y los profesores iban a regresar este jueves a las aulas, pero ayer fueron avisados del cambio de planes por parte del centro que pidió disculpas y paciencia y avisó de que en cuanto reciban confirmación de que la escuela "reúne todas las garantías" procederán a abrir. Mientras, las clases seguirán siendo online.
Reivindicaciones
Las instalaciones educativas, donde se imparten grados universitarios y formación de posgrado, se encuentran en la Zona Norte, próximas a una escombrera donde se acumula basura y todo tipo de suciedad, que ha llevado al profesorado de este centro y de los demás colegios de alrededor a denunciar en más de una ocasión la falta de limpieza ante el Ayuntamiento.
El equipo de gobierno de Barcala confirmó a INFORMACIÓN que tras recibir el aviso por parte de la dirección del centro de la existencia de una plaga de pulgas en el interior del edificio, la Concejalía de Sanidad envió posteriormente a la empresa especializada, que aplicó el tratamiento correspondiente en el entorno, como medida preventiva y de forma paralela al tratamiento que se ha llevado a cabo en el interior por parte de la Generalitat.
El problema ha despertado el malestar de la comunidad educativa por el declive en el que se encuentra sumido uno de los dos edificios. La comunidad educativa lleva reclamando desde hace al menos una década unas instalaciones dignas por la existencia de grietas y la falta de accesibilidad.
