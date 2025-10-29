Evaluar tiene sus complejidades.

En las primeras edades se ve con claridad, si se para uno a mirarlo, cómo va llevando cada niño su proceso de crecimiento, cómo avanza en su desarrollo y en su equilibrio afectivo, cómo aprende, cómo se acerca a los demás, cómo se va haciendo mayor... Pero será necesario trabajar esa mirada para que la nuestra sea una práctica consciente, afectuosa, implicada y tenaz. Una mirada que signifique aceptar y comprender. Una mirada que pueda ordenar e intentar entender lo que va viendo, detectar las posibles dificultades e intervenir lo más respetuosa y creativamente posible.

Ahora se está debatiendo en los foros educativos si convendrá más poner una nota numérica para plasmar los resultados del rendimiento de los niños o bien un escrito de los maestros que explique los saberes y la situación de cada cual. Y es que transmitir los procesos de aprendizaje es importante para que las familias comprendan cómo van sus hijos realmente, tanto con respecto a los conocimientos a adquirir, como con la socialización, la autonomía, el lenguaje, etc.

Un número a modo de «nota» se queda corto, no incluye ni los matices ni las complejidades de cada niño ni sus maneras de aprender y relacionarse. Un número resulta pobre y vacío al lado de las observaciones comentadas por el maestro. Un número solo recoge si se saben o no las cosas. O sea, lo operativo, pero no los avances progresivos, los esfuerzos costosos, las actitudes, los parones, los agobios o las alegrías.

Además, también hay que evaluar las relaciones, que aún resultan menos sencillas de «meter» en un número. A la hora de las valoraciones concretas, los parámetros utilizados suelen tener en cuenta la psicología evolutiva (Piaget decía que…), la «experiencia» (los niños de cuatro años suelen jugar en grupo), los registros o fichas de observación… También nos influyen las propias vivencias relacionales proyectadas, casi inevitablemente, en nuestros análisis (si eres solitario, darás más tiempo a que los niños formen grupos. Si eres sociable, entenderás mejor a los que establecen tempranamente relaciones).

Y a lo mejor lo que conviene es concedernos más tiempo para estar con los niños para mirarlos desenvolverse, para acompañar sus avances y retrocesos en esos primeros encuentros, para animarlos a descubrir autónomamente lo placentero que es estar con otros, y para, sencillamente, estar disponibles por si hiciéramos falta. ¿Cabrá todo esto en un simple numerito?

Evaluar tiene sus complejidades / fizkes

En mi escuela nos es útil mirar: los comportamientos cotidianos de los niños, sus relaciones, su actitud ante las normas, las frustraciones, el trabajo, las cosas nuevas; sus maneras de jugar, de moverse, de aprender, de hablar, de expresarse. Recabamos datos del medio familiar, de lo que opinan los compañeros de equipo, y de nosotros mismos. Qué reacciones nos provocan, qué sentimientos nos despiertan, qué hipótesis hacemos de su evolución… Las cosas en las que más nos fijamos de la socialización de cada niño son:

– Si van solos, o buscan compañeros. Si tienen suficiente con un solo amigo. Si prefieren ir con los de su misma edad o sexo, en grupos medianos o grandes, estables o variados.

– Si la búsqueda de compañeros es por afinidades: parecido físico, de ritmo, de manera de ser, o porque juegan igual, o porque les atrae algún rasgo físico, o de personalidad. Y si se «prenden» a otros niños buscando seguridad, sumisión, compañía, cariño.

– Miramos la manera de acercarse a los demás: con el movimiento, la palabra, la mirada, la agresión, la sonrisa, la imitación, la seducción, la fuerza y cómo reacciona ante los rechazos, los «chivateos», los amores, las venganzas, la indiferencia, las amistades, el poderío.

– Miramos el papel que toma cada cual en el grupo: activo o pasivo, autónomo o dependiente, fijo o cambiante. Si defiende su lugar o se deja avasallar, si tiende a dirigir o a seguir a otros. Si suele tener conflictos, y si ante éstos actúa cediendo, «mandoneando», negociando o llorando.

– En resumen, miramos cómo es cada niño y cómo se sitúa ante el universo de relaciones que le abre sus puertas. Pero no para poner un calificativo u otro en los informes o para colocarle un «progresa adecuadamente» o un «necesita mejorar», sino porque sólo desde el conocimiento de sus ritmos y maneras será desde donde podremos mostrarle que tenemos confianza en él y que estamos disponibles para apoyarle.

Evaluar tiene sus complejidades. / INFORMACIÓN

Del grupo, lo que miramos es su peculiar conformación, el ambiente que se genera en su conjunto, los subgrupos que se van formando, las preferencias de juego y de trabajo, el modo de ubicarse de cada niño en el espacio, la manera de moverse, de jugar, de discutir, de pelear. Su relación con la ley, su modo de encarar las frustraciones, los rechazos, el dolor, el reparto de poderes, la circulación de la palabra, la inclusión de las diferencias, las conductas rivales o agresivas. La manera de relacionarse con el maestro, de relacionarse entre los niños, los papeles elegidos: líder, portavoz, conciliador, provocador, los que cierran el paso a los demás, los que les acogen.

En resumen, miramos cómo es cada grupo, no para colgarle una etiqueta de: «movido», «tranquilo», «rebelde» o «trabajador», sino para ajustar nuestro papel de contención, de mediación, de valoración y de invitación al aprendizaje, y a las relaciones. El deseo es incluirlos, comprenderlos, abrirles paso y ofrecerles las relaciones como algo bueno y disfrutable, aunque haciéndoles notar que en el recorrido relacional también van a tropezarse con desencuentros, con abandonos, con desengaños y que, en esas ocasiones, no habrán de perder el norte, sino buscar soluciones.

Y todas estas cosas que miramos, las miramos continuadamente, con visión de proceso, con esperanza de cambio. Las miramos con los otros compañeros de equipo que nos ayudan a mirar. Las miramos intentando no dar las cosas como inevitables, no meter prisas, no culpabilizar. Las miramos sin olvidarnos de mirarnos a nosotros mismos en relación con ellos.

Las miramos y las pensamos. Las acertamos o las desacertamos. Pero lo hacemos… con todas las letras, con números no nos es suficiente.