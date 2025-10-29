Familias de Alicante estallan contra el plan de PP y Vox de hablar de caza en los centros educativos

Hablar de caza en los centros educativos. Es la última medida que PP y Vox planean en la Comunidad Valenciana y que ha desatado el rechazo rotundo de parte de las familias. "Nuestros hijos e hijas merecen escuelas que enseñen a cuidar, no a dañar; a proteger la vida, no a quitarla", ha advertido la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) Enric Valor.

La propuesta ha partido de la formación de Santiago Abascal, ha contado con el beneplácito de los de Carlos Mazón en la comisión de Medio Ambiente de las Cortes Valencianas y con los votos en contra del PSPV y de Compromís. Pretende "fomentar medidas de carácter educativo dirigidas a transmitir conocimientos básicos sobre la práctica cinegética y sus valores culturales y naturales". Entre los ejemplos de lo que se traducirá esta medida será "impartir charlas, programación de intervenciones en las cuales se hable de caza en los centros educativos, celebración de cursos específicos para jóvenes, convivencias, campamentos, actividades extraescolares y talleres didácticos".

La medida ha generado una lluvia de críticas entre los progenitores y la izquierda porque consideran que hablar de caza en las escuelas es un paso atrás. "Incluir la caza como parte del discurso educativo supone un retroceso en los valores que deben inspirar la enseñanza del siglo XXI, y desvirtúa la función esencial de la escuela como motor de progreso ético, cultural y científico", advierte la Fampa Enric Valor, que se muestra contraria a que se promocionen los valores asociados a esta práctica en los centros educativos.

El colectivo, que representa a más de 240 asociaciones de padres de la provincia de Alicante, defiende la escuela como "un espacio de aprendizaje basado en el respeto, la convivencia y la protección del entorno", lo que resulta "incompatible con la normalización de prácticas vinculadas a la violencia hacia los animales".

Asimismo, han mostrado su preocupación porque consideran que este tipo de iniciativas son una "cortina de humo" para desviar la atención de los problemas estructurales que atraviesa la educación pública. "Mientras se promueven debates ajenos a las verdaderas necesidades de los centros, numerosas escuelas continúan padeciendo deficiencias graves en sus instalaciones, falta de recursos y carencias de personal", lamenta la federación.

Padres a favor

Una visión totalmente contraria manifiesta la federación mayoritaria de las Ampas de la provincia. La Gabriel Miró también ve con buenos ojos el nuevo plan de PP y Vox para los centros educativos. "Para nosotros es información que se les puede dar a los alumnos y que ya se les está dando también en los libros de Historia, porque en la prehistoria ya cazaban para poderse mantener e incluso para utilizar esas pieles y demás", explica su portavoz, Sonia Terrero, quien rechaza que la medida sea algo "descabellado", bajo el argumento de que "ya lo tenemos ya directamente de toda la vida".

La federación que representa a más de 350 asociaciones de padres y madres apoya que se hable de caza en positivo, para que los estudiantes sepan "para qué sirve la caza y cómo hay que hacerlo o para enseñar a nuestros hijos que no toda la caza es legal y que todo tiene que ser totalmente controlado", defiende Terrero.

Al estilo de Trump

Desde el plano político, ya se equipara al presidente de la Generalitat con el de Estados Unidos por esta medida tildada de "estrambótica". Para el PSPV es una muestra más de "cómo el Partido Popular de Carlos Mazón se ha apostado a la ultraderecha de Vox para mantenerse en el poder después de las mentiras y del abandono al pueblo valenciano el 29 de octubre del 2024".

El portavoz de Educación en las Cortes, José Luis Lorenz, ha tachado de "vergonzoso" que el Partido Popular abra la puerta al alumnado para que "tenga armas y que no apueste por la diversidad, que no apueste por la inclusión, que eso sí, esas actividades sí que hacen una sociedad más igualitaria, más justa en la que caben todos".