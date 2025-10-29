Historiadores y ecologistas alertan del riesgo de revisar los refugios y el Observatorio de Medio Ambiente en Alicante

La exigencia de Vox de revisar los contenidos de las visitas guiadas a los refugios antiaéreos de la Guerra Civil y del Observatorio de Medio Ambiente ha abierto en Alicante un nuevo frente con la memoria histórica y la divulgación científica como protagonistas. Colectivos memorialistas, historiadores y ecologistas alertan del riesgo de que el que el gobierno de Barcala ceda a un planteamiento que, bajo el argumento de “eliminar la carga ideológica”, pueda derivar en la censura de contenidos o la manipulación del pasado.

“No hay argumento histórico que sostenga la resignificación de los refugios”, afirma Miguel Mauri, miembro de la Comisión Cívica para la Recuperación de la Memoria Histórica de Alicante. Recuerda que durante la dictadura franquista ya se intentó alterar el relato de los hechos: “En el lugar donde están enterradas las víctimas del bombardeo del 25 de mayo se colocó una placa que hablaba de un ‘fatal accidente’. Los refugios se construyeron para proteger a la población alicantina de más de setenta bombardeos de la aviación al servicio de Franco. Eso es un hecho histórico”.

“No hay argumento histórico que sostenga la resignificación de los refugios antiaéreos de Alicante” Miguel Mauri — Comisión Cívica de Alicante

Para Mauri, reabrir ahora ese debate equivale a crear “un pasado distinto” y, en la práctica, a “culpabilizar a las víctimas”. “¿Qué se pretende? ¿Que hablemos, como decía el franquismo, de que aquello fue un accidente? Al final acabarán diciendo que los republicanos se bombardeaban a sí mismos”, ironiza.

El representante de la Comisión Cívica lamenta el “silencio culpable” de Barcala ante la propuesta de Vox y recuerda que el propio regidor participó en homenajes al Stanbrook y en exhumaciones de represaliados en el cementerio. “Debe de estar sometido a una presión tremenda. Lo que hace ahora es contradictorio con lo que había defendido antes”, sostiene.

“Pretenden crear un pasado distinto y acabar culpabilizando a las víctimas de los bombardeos” Miguel Mauri — Comisión Cívica de Alicante

Desde la asociación piden al equipo de gobierno rigor histórico, compromiso con la recuperación del pasado y respaldo a la declaración de Alicante como Lugar de la Memoria, expediente que el Ministerio de Memoria Democrática mantiene ya avanzado.

El catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad de Alicante Emilio La Parra sitúa el debate en el terreno académico y advierte de que apelar a la “resignificación” no es inocente: “Vox y, siguiéndole, el PP buscan dar un giro a la interpretación de la historia asentada gracias a la investigación seria para volver a una visión franquista del pasado en la que los vencedores aparecen como salvadores frente a una supuesta conspiración comunista”. El riesgo, añade, “es imponer la mentira respecto al pasado”.

“El riesgo mayor es imponer la mentira respecto al pasado y justificar la dictadura” Emilio La Parra — Catedrático emérito de Historia Contemporánea

Traza paralelismos con los movimientos populistas actuales y con los fascismos europeos de los años treinta: “Se trata de justificar una época autoritaria y denigrar la democracia, presentada como un caos. Es exactamente lo contrario del trabajo histórico, que exige honestidad intelectual y acercarse a la verdad de los hechos”.

La Parra recuerda que Alicante fue una ciudad de retaguardia muy castigada por los bombardeos. “Eliminar ese dato o diluirlo en un relato edulcorado es tergiversar la historia. Supone una pérdida de referentes y una deshonestidad con la memoria colectiva”, afirma.

“Eliminar los hechos o diluirlos en un relato edulcorado es tergiversar la historia” Emilio La Parra — Catedrático Emérito de Historia Contemporánea

El académico defiende que mantener un relato riguroso sobre el pasado, sea cual sea el episodio, “es imprescindible para una sociedad madura” y reclama que cualquier revisión se haga con criterios técnicos y no políticos. “Antes de tocar lo que funciona como instrumento pedagógico, convendría leer a la historiografía rigurosa, como la de Julián Casanova”, apunta.

La ofensiva de Vox también alcanza al ámbito medioambiental. En la misma lista de exigencias al PP figura la revisión del Observatorio de Medio Ambiente, un organismo que los ultras consideran ideologizado. El coordinador de la Colla Ecologista d’Alacant, Carlos Arribas, rebate el argumento y asegura que el Observatorio está “infrautilizado” y que el área de Medio Ambiente es “inoperativa”.

“Decir que el Observatorio tiene carga ideológica es una excusa para frenar la Agenda 2030” Carlos Arribas — Colla Ecologista d'Alacant

“Las actividades de los últimos años se cuentan con los dedos de una mano. Decir que hay adoctrinamiento es una excusa para bloquear cualquier avance asociado a la Agenda 2030, la movilidad sostenible o la mejora de la calidad ambiental”, denuncia.

Arribas sostiene que el departamento municipal “se dedica a disfrazar los impactos negativos y a frenar la movilización ciudadana” y acusa al PP de haber hecho “genuflexión ante Vox” en decisiones previas. “Es previsible que vuelvan a doblegarse para amarrar el voto a los presupuestos de 2026. Si limitan la educación ambiental y la divulgación, Alicante se situará fuera del mapa de las ciudades que miran al futuro”, advierte. Y remata con ironía: “Quizá lo que quieran es usar esos centros para promover la caza o los toros. Eso está fuera del siglo XXI”.

“Si limitan la educación ambiental, Alicante quedará fuera del mapa de las ciudades sostenibles” Carlos Arribas — Colla Ecologista d'Alacant

Los tres testimonios coinciden en señalar que revisar los contenidos de los refugios o del Observatorio supondría abrir la puerta a la censura ideológica y a la manipulación del conocimiento. El gobierno de Barcala deberá decidir ahora si acepta las exigencias de Vox o mantiene el rumbo de los espacios de divulgación municipal.