Los profesionales del Hospital de Alicante recuerdan a las víctimas de la dana

Las víctimas de la dana que hace un año acabó con la vida de 230 personas en la provincia de Valencia han estado este miércoles, en el primer aniversario de la tragedia, muy presentes en la memoria de los profesionales sanitarios.

Es el caso de los que trabajan en el Hospital General de Alicante Doctor Balmis, que han mantenido un minuto de silencio a las puertas del centro. Médicos, enfermeros y otros sanitarios han respondido al llamamiento de la junta de personal y se han dado cita con pancartas en las que habían impreso un lazo negro, haciendo un receso en su labor. Así, han participado algunos de los que no tenían que operar ni citas de consulta urgente con pacientes.

Las víctimas de la dana han estado presentes en el recuerdo de todos los que trabajan en el complejo sanitario.

Damnificados

En aquellos trágicos días, la sociedad de toda la Comunidad Valenciana se volcó con los damnificados de la riada, y los sanitarios que pudieron acudieron a ayudar en las tareas más urgentes. Nadie se olvida de los 230 fallecidos y sus familias, y muchos han sido los que en este primer aniversario los han tenido en mente reviviendo aquellos trágicos momentos.

En noviembre de 2024, con las pérdidas aún muy cercanas en el tiempo, trabajadores del Hospital de Alicante se concentraron a las puertas del centro sanitario en respuesta a la convocatoria que entonces realizaron los sindicatos UGT, CC OO y USO a todas las plantillas de empresas y ayuntamientos para expresar públicamente la solidaridad con las víctimas de la dana.

Teresa Domínguez

Condolencias

"Trasladamos nuestras condolencias a las familias y amistades de las personas fallecidas, a las que acompañamos en su dolor. Mostramos todo nuestro apoyo a quienes han perdido su casa, su coche y enseres, ven peligrar su trabajo o la viabilidad de su negocio. Instamos a todas las administraciones públicas a movilizar los recursos necesarios para la protección del empleo, la actividad económica, el cuidado y el alojamiento de las personas afectadas", señalaban en un manifiesto que se leyó en estas concentraciones.

En el acto de hoy se ha recordado lo ocurrido de forma sentida y respetuosa, sin lectura de manifiesto.

Servicios públicos

En aquella ocasión también agradecieron los esfuerzos de los diferentes servicios de emergencia y de atención que actuaban para paliar las consecuencias del desastre, y reclamaron el refuerzo de los servicios públicos como garantía de protección de las personas.