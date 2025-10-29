Médicos que se forman muy bien en Alicante para irse fuera

"El problema principal son las jornadas laborales que se nos pueden ir a más de 100 horas (a la semana). Todo eso tiene que regularse y el nuevo estatuto que propone la ministra de Sanidad no creo que sea la solución". El almeriense Francisco Javier Martos Soriano, de 22 años, estudiante de quinto curso de Medicina en la Universidad Miguel Hernández (UMH), quiere seguir formándose, hacer el MIR y especializarse en Oncología.

Desde que empezó la carrera hasta que logre trabajar atendiendo a enfermos de cáncer pueden pasar diez años, una inversión en talento que realiza el Estado español que a menudo se pierde con la fuga de nuevos profesionales al extranjero.

Suiza, Alemania, Suecia o Reino Unido son algunos de los países que interesan a los futuros facultativos

En su caso, ha pensado en irse. No sabe si lo llevará a cabo "pero tal y como están las condiciones laborales en España muchos nos lo planteamos". Suiza es el destino que le atrae por tener mejores sueldos y horarios. "Irme al extranjero lo tengo como última opción porque me encanta vivir aquí, estar cerca de mi familia y amigos, no me quiero ir pero te expulsan un poco".

Francisco Javier Martos / INFORMACIÓN

El sentir de este joven no es puntual. La mayoría de estudiantes consultados por INFORMACIÓN durante el XLIII Congreso Nacional y XXI Internacional de Estudiantes de Medicina que se celebra en Alicante esta semana han pensado en irse fuera a ejercer, sobre todo a Suiza, Alemania, Suecia, Noruega o Reino Unido; y ninguno lo descarta.

500 estudiantes de toda España El futuro de la profesión médica se reúne en el congreso organizado por alumnos de quinto y sexto curso de la Facultad de Medicina de la UMH, con más de 500 estudiantes de toda España, que compartirán hasta este viernes en el Palacio de Congresos del Colegio de Médicos de Alicante mesas redondas de temas tan variados como la psiquiatría en el ámbito penitenciario, la cirugía plástica, la oncología infantil o el abordaje médico en catástrofes naturales; y talleres prácticos sobre cardiología, anestesia, atención al parto o medicina familiar.

Un taller de Medicina de Familia durante el congreso / Jose Navarro

Sin dormir

En general, los consultados consideran que la cantidad de trabajo de los médicos no se corresponde con los sueldos, con las condiciones laborales o la jubilación, sin olvidar que "no es lo mismo atender a un paciente en tu horario de trabajo que cuando llevas 23 horas sin dormir, eso repercute en el paciente".

La murciana Ángela Guardiola Piqueras, alumna también de 5º de Medicina en la UMH, se siente atraída por las especialidades quirúrgicas. En su caso, apunta a la incertidumbre laboral, a la carga de trabajo y a la poca calidad de vida que puede llegar a tener un médico, por la gran cantidad de guardias.

"Son muchas horas trabajando y al final eres persona y estás muy cansado. Te exigen lo mismo en la primera hora que en la última y al final el paciente depende de ti. Tienes en tu mano vidas de gente y al final de un turno no tienes la misma capacidad de actuar que al principio". Se confiesa trotamundos y tiene claro que ya durante la residencia se irá un año a otro país.

Ángela Guardiola / Jose Navarro

Hija de médico

A la alicantina Julia León, de 24 años, estudiante de Medicina en la UMH (sexto curso), le gusta mucho la Ginecología y la Urología. De familia de médicos, ve la situación muy complicada. "Mi padre es médico, mi hermana es médico, y he vivido mucho en mi casa la dificultad de las guardias, de conciliar. Me acuerdo mucho de las guardias de mi padre, de estar sola con mi madre, y llegar ya al día siguiente. Y mi hermana igual, una persona joven trabajando mucho, que viene cansada...al final es muy complicado. No es un futuro muy alentador".

La calidad de vida, la cantidad de horas que tienen que trabajar, las guardias, el que no se coticen "desalienta bastante. Al final hay que trabajar más horas de las necesarias porque el trabajo lo requiere". Ella es feliz en Alicante pero todo depende del MIR.

Julia León / Jose Navarro

"Entiendo que haya muchos estudiantes que se marchan fuera. Cada vez es algo que vemos más en las redes sociales, con gente que cuenta cómo es su especialidad en Alemania, en Suiza. Es algo real y los sueldos allí son mejores y está mucho mejor valorado el trabajo médico. Es algo que al final acaba rondando la cabeza".

Plazas MIR

Oriol Alions López es un estudiante de 5º de Medicina en la UMH. Originario de Cataluña, vino a la provincia a hacer bachillerato y la carrera. Quiere especializarse en Cirugía o Cardiología, y tomará la decisión en el rotatorio de sexto. Apunta al tema de las plazas MIR como principal problema.

"Llevamos cinco o seis años aumentando exponencialmente el número de facultades y de estudiantes que ingresan al examen MIR y no aumentamos proporcionalmente las plazas, lo que crea un embudo. De 15.000 personas que se presentaron este año al examen, solo 9.000 pueden obtener una plaza y luego decimos que faltan médicos. Habrá que poner plazas y consultas para que trabajen, no solo facultades para que haya estudiantes que al final se vayan al extranjero, como al final nos planteamos todos".

Oriol Alions / INFORMACIÓN

Algo que considera inevitable porque "todos tenemos conocidos, amigos, parejas o familiares que ya están de residencia, en condiciones pésimas en muchas especialidades, haciendo guardias que no cotizan, no están igual de retribuidas que la jornada ordinaria pero sí las pagas en el IRPF y te obliga a plantearte las condiciones en otros países". En su caso, ha mirado en Suiza, Alemania o Reino Unido, aunque "si todos tuviéramos la oportunidad, preferiríamos quedarnos". Este futuro facultativo también pone el acento en las condiciones laborales, "nada que ver con las de Enfermería, que han mejorado mucho", opina.

Por último, Carlos Vizcaíno, de 23 años, natural de Novelda, cursa también sexto de Medicina en la UMH. Atraído por Traumatología, opina que la situación actual de la Medicina está regular. "Las guardias (y su cotización) están bastante mal gestionadas por los políticos. Además, es imposible estar al 100 % con 17 horas de trabajo, me parece excesivo".

Carlos Vizcaíno / Jose Navarro

Su plan a corto plazo es terminar la carrera, hacer el MIR y la especialidad, y dependiendo de su situación laboral valoraría irse del país. "No descarto irme al extranjero", y tiene especial preferencia por la forma de vida del norte de Europa.