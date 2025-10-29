Nueva cita con la pólvora: mascletà este domingo en Alicante
La Pirotecnia Coeters Dragón ofrecerá un espectáculo tradicional con fases aéreas y terrestres, prometiendo “un golpe final hermético” que hará vibrar al público
Alicante volverá a temblar este domingo 2 de noviembre con el estruendo de una nueva mascletà en la Plaza de España, a cargo de la Pirotecnia Coeters Dragón. A partir de las 14:00 horas, el cielo de la ciudad se llenarán de truenos, color y ritmo con un disparo de corte clásico que promete emocionar tanto a vecinos como visitantes, y que forma parte del ciclo "Pólvora tot l'Any" que organiza la Federació de les Fogueres de Sant Joan.
El responsable del espectáculo de la Pirotecnia Coeters Dragón, José María Enríquez, explicó que se tratará de "una mascletà de corte clásico con comienzo de traca, cinco fases aéreas, cinco fases terrestres con acompañamiento aéreo, terremoto y un golpe final hermético". Enríquez detalló además que en la parte aérea "habrá carkers tumbados, ras ríenos pequeños, medianos y grandes, y silbatos", asegurando que el montaje ha sido diseñado "para que el público alicantino disfrute al máximo".
La Pirotecnia Coeters Dragón es ya un nombre habitual en este ciclo festero. "Todos los años participamos en las mascletás de la Federació y, de momento, cuentan con nosotros y respondemos", señaló Enríquez. "Tenemos un compromiso con las Hogueras y con Alicante, y nuestro objetivo es que cada disparo sea una celebración para la ciudad", afirmó el pirotecnico.
Un ciclo que recorrerá la ciudad
El ciclo ‘Pólvora Tot l’Any’ 2025-2026, presentado en la II Gala de la Pirotecnia ‘Pedro Luis Sirvent’ y organizado por la Federació de Fogueres, llevará la pólvora a distintos barrios antes de las Hogueras. Tras la mascletà de este domingo, la programación continuará el domingo 8 de febrero de 2026 en el solar en el que se ubica la hoguera Polìgon de Sant Blai, en la calle Guadalest, con Pirotecnia Mediterráneo como protagonista, tras su exhibición en Luceros en las fiestas de este 2025. Además, el calendario incluye la tradicional Arribada del Foc del 17 de junio, que disparará también Pirotecnia Mediterráneo desde la fachada de El Corte Inglés.
El calendario de disparos continuará el domingo 22 de marzo frente a Casa del Mediterráneo, en la plaza del arquitecto Miguel López, a las 14.00 horas, de mano de la Pirotecnia Hermanos Ferrández. De esta forma, Alicante se prepara para un año de pólvora que promete mantener viva la emoción festera hasta la llegada de las Hogueras.
Calendario completo de mascletás de 2025-2026
Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días:
- Domingo, 8 de febrero. Polígono de San Blas. 14.00 horas. Pirotecnia Mediterráneo.
- Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterráneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
Suscríbete para seguir leyendo
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Ramón Riquelme, Alicante puro
- Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala
- El parking de la Lonja, un lienzo en blanco para transformar el barrio de Mercado en Alicante
- Los fuegos de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó de Alicante
- Con trabajo y techo, pero sin comida: las otras colas del hambre en Alicante
- El Síndic de Greuges acusa a FGV de imponer “sanciones encubiertas” a usuarios del TRAM de Alicante