Nueva cita con la pólvora: mascletà este domingo en Alicante

Alicante volverá a temblar este domingo 2 de noviembre con el estruendo de una nueva mascletà en la Plaza de España, a cargo de la Pirotecnia Coeters Dragón. A partir de las 14:00 horas, el cielo de la ciudad se llenarán de truenos, color y ritmo con un disparo de corte clásico que promete emocionar tanto a vecinos como visitantes, y que forma parte del ciclo "Pólvora tot l'Any" que organiza la Federació de les Fogueres de Sant Joan.

El responsable del espectáculo de la Pirotecnia Coeters Dragón, José María Enríquez, explicó que se tratará de "una mascletà de corte clásico con comienzo de traca, cinco fases aéreas, cinco fases terrestres con acompañamiento aéreo, terremoto y un golpe final hermético". Enríquez detalló además que en la parte aérea "habrá carkers tumbados, ras ríenos pequeños, medianos y grandes, y silbatos", asegurando que el montaje ha sido diseñado "para que el público alicantino disfrute al máximo".

La Pirotecnia Coeters Dragón es ya un nombre habitual en este ciclo festero. "Todos los años participamos en las mascletás de la Federació y, de momento, cuentan con nosotros y respondemos", señaló Enríquez. "Tenemos un compromiso con las Hogueras y con Alicante, y nuestro objetivo es que cada disparo sea una celebración para la ciudad", afirmó el pirotecnico.

Un ciclo que recorrerá la ciudad

El ciclo ‘Pólvora Tot l’Any’ 2025-2026, presentado en la II Gala de la Pirotecnia ‘Pedro Luis Sirvent’ y organizado por la Federació de Fogueres, llevará la pólvora a distintos barrios antes de las Hogueras. Tras la mascletà de este domingo, la programación continuará el domingo 8 de febrero de 2026 en el solar en el que se ubica la hoguera Polìgon de Sant Blai, en la calle Guadalest, con Pirotecnia Mediterráneo como protagonista, tras su exhibición en Luceros en las fiestas de este 2025. Además, el calendario incluye la tradicional Arribada del Foc del 17 de junio, que disparará también Pirotecnia Mediterráneo desde la fachada de El Corte Inglés.

El calendario de disparos continuará el domingo 22 de marzo frente a Casa del Mediterráneo, en la plaza del arquitecto Miguel López, a las 14.00 horas, de mano de la Pirotecnia Hermanos Ferrández. De esta forma, Alicante se prepara para un año de pólvora que promete mantener viva la emoción festera hasta la llegada de las Hogueras.

Calendario completo de mascletás de 2025-2026

Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días: