Nueva queja ante el Defensor del Pueblo para que se adecenten los terrenos adyacentes a la Casa Mediterráneo de Alicante

Sigue la polémica ante la falta de adecentamiento en los terrenos adyacentes a la Casa Mediterráneo de Alicante y al Parque del Mar, en el sur del término municipal, que alcanzan la zona cercana al paseo Joan Fuster en dirección a San Gabriel. La Asociación de Vecinos Parque del Mar ha recurrido por segunda vez al Defensor del Pueblo para que interceda ante el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente (PSOE) y según los vecinos propietario de los terrenos afectados a través de Adif (hecho que desde el Ministerio niegan); y el Ayuntamiento de Alicante, con la finalidad de que ambas instituciones lleguen a un acuerdo para limpiar la zona.

No es el primer paso que se da para que este espacio quede adecentado. Según explica Lorenzo Pérez, presidente de la citada asociación vecinal, la limpieza de los terrenos es “lo mínimo” que Adif y el Ayuntamiento de Alicante “pueden llevar a cabo” en una zona en la que se han hecho propuestas de urbanización y de accesibilidad al Parque del Mar para los vecinos, que aún no está garantizada y sigue interrumpido por las antiguas vías ferroviarias.

“Hablamos de un sendero lleno de montañas de bolsas de basura, maleza, ratas y bichos, incluso chabolas, y es alucinante que desde Adif se nieguen a limpiarlo por asegurar que los terrenos no son suyos”, afirma el dirigente vecinal, que asegura que desde la entidad pública adscrita al Ministerio de Transportes han aludido a las “negociaciones con el Ayuntamiento” para “negarse a llevar a cabo la limpieza” en las antiguas vías y en sus alrededores. Pérez también señala al consistorio presidio por Luis Barcala (PP) por “no multar a Adif cuando tiene potestad de hacerlo, como la tiene ante cualquier propietario que descuida un terreno en el término municipal”.

Un largo recorrido

Es la segunda vez que la asociación vecinal se dirige al Defensor del Pueblo. La primera fue en abril de 2022 ante la “falta de agilidad” entre las administraciones citadas para buscar una solución para los terrenos. La institución interpelada contestó tres años más tarde, el pasado 13 de marzo, expresando su confianza en el Ministerio y en el Ayuntamiento para conseguir que los trabajos pertinentes se tramitaran con celeridad y “a la mayor brevedad posible”.

Estos argumentos generan desconfianza entre los vecinos ante un problema que se alarga en el tiempo. El Parque del Mar, inaugurado en 2010, se hizo sin los accesos pertinentes debido a la presencia de las vías ferroviarias abandonadas desde 1974, cuando la antigua Estación de Benalúa, donde ahora está Casa Mediterráneo, se cerró al tráfico de pasajeros.

Desde entonces se han estudiado fórmulas para habilitar accesos al parque y adecentar la zona. En 2012 se llevó a cabo la firma de un convenio para ceder parte de los terrenos, ubicados en la avenida de Elche, frente a las antiguas harineras, que fueron ajardinados.

Sin embargo, la segunda fase de aquel convenio, pensada para habilitar el acceso al Parque del Mar, estaba supeditada a unas condiciones urbanísticas reflejadas en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que se acabó desechando tras investigaciones judiciales. Desde entonces la parálisis se alarga y los vecinos han pedido soluciones como accesos provisionales o la simple limpieza de los terrenos.

Durante la anterior legislatura, el concejal de Urbanismo, Adrián Santos (Cs) trasladó a Adif la solicitud para ocupar provisionalmente parte de los terrenos y construir los accesos al Parque del Mar. El entonces presidente de la Generalitat, Ximo Puig, llegó a anunciar que Adif había autorizado la construcción de tres pasos provisionales tras la visita que los vecinos hicieron entonces al Ministerio de Transportes para intentar desbloquear la obra.

Pero el proyecto sigue sin llevarse a cabo y los vecinos han trasladado “situación de indefensión”, señalan la “falta de voluntad de las administraciones” para ponerse de acuerdo en un asunto que “consideran urgente” y creen que existe un “inmovilismo absurdo y recalcitrante” por parte del Ayuntamiento y de Adif. En estos años los vecinos han recogido firmas, se han manifestado y también han elevado quejas al Síndic de Greuges para desbloquear la situación.

A la espera de propuestas

Otra de las cuestiones que han generado malestar es el compromiso de la Concejalía de Urbanismo, dirigida ahora por Rocío Gómez (PP), con un estudio de viabilidad externa para llevar a cabo la construcción de los accesos. “En noviembre nos hablaron de este estudio y se nos anunció que en marzo estarían los resultados y que estarían en condiciones de financiar el convenio por Adif”, asegura Lorenzo Pérez. En cambio, “hace dos semanas se anunció que se encargaría el estudio, un año después de asegurar que se había encargado”, lamenta el dirigente vecinal, que compara la situación con “el día de la marmota”.

La asociación de vecinos lamenta “no saber realmente qué se está negociando, ni lo que pide una parte ni lo que ofrece la otra”, dicen en referencia al Ministerio y al Ayuntamiento, y recuerdan que se trata de un asunto “de salud pública, de imagen, de inversiones que no se ejecutan y de empresas que no se instalan”.