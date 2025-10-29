Solidaridad
Operaciones contra la ceguera en Mauritania gracias a la UA y el Club Rotary Alicante
El Club Rotary Alicante y la UA destinarán la recaudación de su concierto navideño al proyecto Expedición Balmis para la Visión
La Universidad de Alicante y el Club Rotary Alicante coorganizan un año más su tradicional concierto solidario de Navidad Rotary-UA en el ADDA, que será interpretado conjuntamente por la Orquesta Filarmónica (OFUA) y la Coral de la UA, el miércoles 17 de diciembre, a las 20 horas.
Así lo han ratificado la rectora, Amparo Navarro, y el vicepresidente del Club Rotary Alicante, Emilio del Cerro Rubio, con la firma de renovación del convenio de colaboración entre ambas instituciones para este fin.
El acto tendrá lugar el 17 de diciembre a cargo de la Orquesta Filarmónica y la Coral de la Universidad de Alicante
Cataratas
Navarro y Del Cerro han anunciado que la recaudación del concierto irá destinada al proyecto Expedición Balmis para la Visión, que se desarrolla en el Centro Nouadhibou Visión, en Mauritania.
Este proyecto tiene por objetivo operar a mil pacientes afectados por ceguera causada por cataratas. (Entradas ya disponibles: 15 € (www.vivaticket.es) y en la taquilla una hora antes del concierto. Habilitada Fila 0 para aquellos que deseen colaborar pero no puedan asistir).
El concierto tendrá a Gena Liévano como directora invitada, por parte de la OFUA, en colaboración con Shlomo Rodríguez, director de la Coral UA, y Antonio García Egea como concertino. El programa musical elegido presentará un viaje desde los clásicos valses de Viena, hasta los tradicionales cantos festivos de diferentes países del mundo.
Esperanza
Los organizadores afirman que “este concierto estará marcado por un mensaje de paz y fraternidad, para desear unas felices fiestas y dar la bienvenida al año 2026 con esperanza”.
OFUA Y Coral UA ofrecerán un segundo concierto con el mismo repertorio al día siguiente, el jueves 18 de diciembre, en el Teatre Auditori de la Vila Joiosa, a las 19 horas, organizado en colaboración con el Ayuntamiento y la Sede Universitaria de la localidad (entrada gratuita, limitada al aforo). Ambos conciertos cuentan con la colaboración de Vectalia, como patrocinador anual de la OFUA.
Asistentes
La firma del acuerdo en el despacho rectoral ha contado con la asistencia de Catalina Iliescu, vicerrectora de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, Lucía Gomis, directora de la Fundación General de la Universidad de Alicante, Loretta González, coordinadora técnica de la OFUA, y Juan Manuel García Chamizo, secretario del Club Rotary Alicante.
