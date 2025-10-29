El plan para rehabilitar el Teatro Principal de Alicante, a un paso de la adjudicación tras siete años de espera

Novedades en la rehabilitación del Teatro Principal de Alicante tras años de espera. Este miércoles el Ayuntamiento ha hecho pública la valoración de las ofertas en la Mesa de Contratación para redactar la hoja de ruta de la reforma del equipamiento cultural, que asciende a 126.575 euros (sumando los impuestos) según la propuesta de la UTE (Unión Temporal de Empresas) formada por el despacho de arquitectos Galiano Garrigós y la consultoría Ipydo, ambas establecidas en Alicante.

El plazo de ejecución será de seis meses desde la adjudicación. Esta etapa queda a un paso después de que el gobierno local haya valorado las ofertas presentadas. En total había ocho aspirantes, y la segunda mejor valorada ha sido la de Management Solutions 4 Construcción SL, empresa afincada en Madrid y que había propuesto un precio ligeramente inferior al de la UTE mejor posicionada.

También han sido valoradas por parte del Ayuntamiento las ofertas de Arquitectura y Urbanismo Estudio Boix, afincada en El Campello; José María Forteza Oliver y la otra UTE, esta integrada por Carlos Corredera Arques y Natan Quesada Sánchez. Estas cinco propuestas, según el consistorio, han cumplido con los pliegos.

A su vez, ha habido tres empresas aspirantes que han sido excluidas por el Ayuntamiento por baja desproporcionada tras considerar, según el expediente, que no han justificado la cantidad económica propuesta, en los tres casos menor a 113.000 euros cuando el presupuesto de licitación, incluyendo los impuestos, rozaba los 150.000 euros. Estas empresas son Andrés Martínez Herrero SL, Escalar Estudio de Arquitectura y el estudio Negrosobreazul.

El proyecto

La redacción del Plan Director para rehabilitar el Teatro Principal servirá para “establecer directrices y acciones necesarias para la conservación, restauración y uso del edificio”, han explicado desde el Ayuntamiento. El pan tendrá que incluir “un análisis detallado del estado actual del monumento histórico, identificando los problemas, riesgos y necesidades de actuación, identificando y proponiendo soluciones a corto, medio y largo plazo de manera planificada y coordinada”.

Según ha afirmado la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali (PP), “lo primero” a ejecutar de este plan será el patio de butacas y la restauración de la fachada, “al considerarse las medidas más urgentes”. Respecto a la restauración de la fachada, se analizarán “en profundidad” las “lesiones y defectos” adyacentes al viario y zonas públicas y se proyectarán las obras necesarias.

Por lo que hace a la mejora de la sala de espectadores, se actualizará su configuración y condiciones para “dar respuesta a las demandas de confort del público, respetando los valores históricos del inmueble y sus características propias, explican desde el Ayuntamiento.

Retrasos

El anuncio para rehabilitar el Teatro Principal de Alicante llegó este mes de agosto cuando se sacó a concurso la elaboración del Plan Director tras acuerdo de la Junta de Gobierno Local. Esta noticia llegaba tras siete años de espera, ya que en 2018 la Generalitat, entonces en manos del Botànic, ingresó tres millones de euros para reformar el equipamiento, que es propiedad a partes iguales de la institución autonómica, del Ayuntamiento y del Banco Sabadell.

La inyección de hace siete años ha estado bloqueada desde entonces por parte del ejecutivo de Luis Barcala, que exigió a la entidad bancaria un compromiso por escrito a aportar su parte correspondiente para la rehabilitación. El año pasado llegó el visto bueno del Sabadell y, con ello, el Ayuntamiento anunció el desbloqueo de los trámites para rehabilitar el Teatro Principal, que cuenta con 178 años de historia y dispone de capacidad para 1.072 espectadores.

En el último Debate sobre el Estado de la ciudad, celebrado el 13 de octubre, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, citó la rehabilitación del Teatro Principal como uno de sus objetivos junto a otros proyectos como las obras de rehabilitación y mejora en el castillo de Santa Bárbara o la remodelación de los antiguos cines Abaseis.