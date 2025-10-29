Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo

Hace casi un siglo, en la década de 1930, el barrio de Playa de San Juan nació con el sueño de convertir esa zona de Alicante en una "ciudad de vacaciones". Desde ese momento, se sucedieron una serie de proyectos y modificaciones urbanísticas que, 90 años más tarde, han derivado en lo que actualmente constituye una de las áreas más pobladas de la capital de la provincia. Toda esta transformación, se plasma ahora en un libro publicado por la Universidad de Alicante que repasa cómo aquella zona se convirtió en lo que es hoy en día.

El trabajo ha sido editado por el periodista José María Perea; el profesor del departamento de Urbanismo en la Universidad Politécnica de València Francisco Juan Martínez; y el catedrático de Urbanística de la Universidad de Alicante José Ramón Navarro Vera. En él se recogen las intervenciones de un ciclo de conferencias promovido por el Archivo de la Democracia de la Universidad de Alicante, que tuvo lugar en Alicante con motivo del 90 aniversario de la aprobación de la llamada "Ley Prieto", impulsada por Indalecio Prieto, ministro de Obras Públicas del Gobierno de la II República, con objeto de planificar una ciudad de vacaciones en dicho entorno.

En aquel momento, no solo se aprobó el proyecto para fomentar el turismo en la zona (conocido como Plan Muguruza, por el arquitecto que lo redactó, Pedro Muguruza), sino también se proyectó la primera carretera que unió el barrio con el centro de la ciudad. Además, las Cortes aprobaron la expropiación y el plan de desarrollo de Playa de San Juan.

Posteriormente, este proyecto se fue desvirtuando tras la Guerra Civil, sustituido por otros entre los que alguno aún recogía determinaciones del proyecto original, hasta que en los años sesenta el área se convirtió en un referente del turismo vacacional de sol y playa, con todas sus implicaciones urbanísticas y arquitectónicas. A comienzos del siglo XXI, el sector pasó a ser un espacio en donde confluyeron los factores determinantes de las nuevas formas de producción de suelo residencial y de vida urbana.

José María Perea ha destacado que el libro cuenta cómo era la Alicante de los años 30, cuando se aprobó el desarrollo de Playa de San Juan junto con el proyecto para fomentar el turismo en la zona, la primera carretera que conectó con el centro de la ciudad y la hoja de ruta prevista para el crecimiento del barrio.

Una apuesta que, según Perea, era "muy moderna para la época" por su amplia "visión metropolitana", que conectaba con El Campello y la playa de Muchavista, así como por su oferta complementaria orientada al turismo: que incluía la proyección de zonas deportivas, como el campo de golf.

En la misma línea, Francisco Juan Martínez ha señalado que el libro nace de las jornadas organizadas por el Archivo de la Democracia, que arrojaron "una visión muy complementaria" gracias a la participación de todo tipo de profesionales. La obra, según ha explicado, está estructurada en cuatro bloques: uno histórico de contextualización, un segundo centrado en el turismo, el tercero sobre los planes y proyectos que han afectado a la zona; y un último apartado sobre la realidad actual. "Es un libro que hacía falta en la ciudad, añade ilustraciones estupendas en color y planos originales recogidos de los archivos, tiene mucha riqueza en cuanto a la parte gráfica y de contenido”, asegura Martínez.

Por su parte, José Ramón Navarro Vera ha aportado una visión urbanística de las últimas décadas, centrada en el planeamiento de la zona y con el foco puesto en los PAU. "Estas áreas surgieron como suelo urbanizable no programado a mediados de los 70 como un espacio sin expectativas a corto plazo para su desarrollo", comenta. En Alicante, estos espacios se organizaron siguiendo un modelo lineal a lo largo de la Vía Parque y la Gran Vía, desde el entorno del Puente Rojo (PAU 1 y 2), hasta la Albufereta, Condomina y Cabo de la Huerta (PAU 3 y 4) y Playa de San Juan (PAU 5).

El catedrático de Urbanística ha destacado además que estos PAU estimaban, de acuerdo con el Plan General de Ordenación Urbana de 1987, un total de más de 20.000 viviendas, casi la mitad del total previsto para la ciudad. De esa cifra, además, Playa de San Juan representaba casi 19.000 del total de inmuebles, lo que denota el peso que la expansión del área ha tenido en el crecimiento urbano de la capital de la provincia.