La Policía Nacional acude al colegio de los agustinos de Alicante para investigar el acoso escolar a un niño

La Policía Nacional ha acudido este miércoles al colegio San Agustín de Alicante para investigar el acoso escolar denunciado por una madre hacia su hijo de 12 años. La progenitora dio parte a la Comisaría hace dos semanas tras avisarla desde el centro educativo de la existencia de una cuenta de Instagram con burlas, insultos y fotos del adolescente realizadas en el interior del colegio. Fue la punta del iceberg de un infierno que, según relató a INFORMACIÓN la progenitora, desde hace dos cursos lleva sufriendo su niño con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

Durante la mañana, la Policía ha estado en el centro educativo, sin que, por ahora, hayan trascendido detalles de la actuación que han realizado. Si bien, el colegio de los agustinos, que ayer rechazó haber identificado al o a los acosadores y que fio esta labor a la Policía, ha confirmado que es la primera vez que los agentes acuden a las instalaciones educativas por esta denuncia y que se ponen en contacto con ellos. Debido a la entrada de los agentes al colegio, la madre de la víctima ha decidido no llevarlo a clase, por recomendación de la Policía.

Por otra parte, las tablets que disponen los alumnos en clase han sido inspeccionadas por parte del centro educativo en los últimos días y tras la denuncia, una vigilancia que, según el colegio se hace de forma "sistemática" por parte del profesorado. Durante la revisión rechazan haber encontrado ninguna imagen del menor que pudiera haberse tomado y publicado después en la red social donde la cuenta denunciada ya ha sido borrada.

Desde la Conselleria de Educación han asegurado a INFORMACIÓN que está informada del caso que notificó el centro en la plataforma PREVI, como indica el protocolo establecido. Asimismo, desde el departamento de José Antonio Rovira han agregado que la Inspección" ha tomado medidas estableciendo un protocolo de ciberacoso" y que a su vez el centro ha adoptado "distintas medidas para atender a la comunidad educativa".

Por último, la Administración autonómica ha informado de que ha puesto en marcha "asesoramiento del ámbito de convivencia de la UEO". Se trata, según la web de conselleria, de "equipos interprofesionales de apoyo en los centros educativos para el asesoramiento y la intervención directa en los casos que requieren un nivel de especialización mayor".

Una protesta contra el acoso escolar, este martes en Alicante / Héctor Fuentes

Intento de suicidio

La madre de la víctima asegura que al adolescente le han estado llamando "gordo" durante dos cursos, lo que provocaba que su hijo acudiera frecuentemente al baño para intentar vomitar. Sin embargo, acusa al centro educativo de no haber hecho lo suficiente porque alegaba que se trataba de "cosas de niños". Tras el intento de suicidio del pasado curso, denuncia que el centro le comunicó por teléfono que le abrían a ella un expediente, sin que tuviera más información al respecto y sin que se tomara ninguna medida para frenar los problemas que sufría su hijo, algo que el centro educativo niega.

"Este año, el acoso ha vuelto a suceder, pero con otros niños más mayores", afirma la madre, quien agrega que su hijo es "muy inocente y no se mete en problemas". Cuando empezó el curso y vio que volvían a meterse con él, tal y como le corroboró la psicóloga a la que acude por su patología, volvió a quejarse ante el colegio, según el testimonio de la progenitora.

Así hasta el pasado 15 de octubre, cuando la madre decidió poner en manos de la Comisaría el infierno que estaba sufriendo su niño. "Cuando hicieron la cuenta de Instagram algunos niños lo vieron y se lo dijeron al profesor, fue entonces cuando me avisaron de lo que estaba pasando, pero no me quisieron decir desde el centro qué tipo de fotos ni qué insultos habían visto, por protección, y entonces decidí acudir a la Policía", precisa.

El colegio San Agustín de Alicante, en una imagen de Google Maps. / Áxel Álvarez

Más episodios y reunión con las familias

La cuenta, según consta en la denuncia, se llamaba "Sangua 78" y de foto de perfil tenía una imagen de "un personaje gordito", según la afectada. Una semana después de descubrir la cuenta, el martes pasado, el colegio alicantino abrió el plan de prevención ante un posible caso de violencia escolar que marca la Conselleria de Educación, tal y como ha confirmado el centro educativo de los agustinos, desde donde añaden que también se reunieron con "varias familias" de compañeros del chaval y que se ha puesto a disposición de la víctima una "tutora emocional" para que acompañe al menor.

Sin embargo, la madre denuncia que la pasada semana volvieron a "mandar a un niño para pegar a mi hijo" y que esta otro alumno le preguntó si se iba a suicidar. "Cuando me enteré de esto último me volví loca", admite la madre, quien también reconoce haber entrado al grupo de whatsapp que tiene su niño de primero de la ESO, donde aseguró que "iría a por ellos".

Después de todo lo ocurrido, la alicantina culpa al colegio Agustinos y a la Policía de no estar actuando bien ni a tiempo. Frente a ello, el centro educativo defiende, en primer lugar, haber puesto en conocimiento de la madre la existencia de ese perfil de Instagram con burlas hacia su hijo y haberla "animado" a que denunciara los hechos ante la Policía. La dirección del centro educativo alicantino también pone en valor las medidas que activado y la comunicación con la progenitora, "especialmente en los últimos días".

Frente a la ausencia de acciones para atajar un acoso escolar ocurrido durante dos cursos,como lamenta la madre, el colegio se ampara en haber "trabajado mucho con este niño desde Infantil" y en que el diagnóstico de su TDAH "se ha podido tener gracias a la insistencia del centro en la conselleria para que saliera adelante".