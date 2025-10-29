La alicantina María del Remedio Yáñez Motos, Premio Nacional de Enfermería

María del Remedio Yáñez Motos, directora de Enfermería del departamento de salud de Alicante-Hospital General y tesorera del Colegio Provincial de Enfermería de Alicante, ha obtenido el Premio Nacional de Enfermería, convocado por el Consejo General de Enfermería (CGE), por su trayectoria profesional. Unos premios que han celebrado su tercera edición con el reconocimiento a cinco profesionales y a una persona ajena pero implicada enormemente en la promoción de la profesión de Enfermería.

Durante una gala celebrada en el Auditorio Íñigo Lapetra en Madrid, también resultó finalista en la categoría de “Ámbito Docente” Noelia Rodríguez Blanco, vocal IV del Colegio de Enfermería de Alicante.

“Es un honor y un orgullo haber recibido este premio del Consejo General de Enfermería que da visibilidad al trabajo que realizamos las enfermeras día a día y que para mí, además de las emociones que me provocó, significa un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo llevado a cabo con gran pasión y con el corazón a lo largo de mi vida profesional en todos los ámbitos en los que he trabajado, el asistencial, político, gestor (que es al que he destinado la mayor parte de tiempo) y el colegial que, junto con el gestor, es a los que me dedico en la actualidad”, manifestó María del Remedio Yáñez Motos tras la consecución del premio.

La aventura del cuidado

A ello añadió que, “sobre todo, es un reconocimiento al trabajo en equipo de todas las personas que nos unimos y sumamos para conseguir mejorar y desarrollar nuestra profesión; un reconocimiento que es a la trayectoria no solo mía, sino de cada uno de los que, de forma paralela, hemos recorrido esta aventura del cuidado profesional en sus distintas formas".

La presidenta del Colegio de Enfermería de Alicante, Montserrat Angulo Perea, manifestó que “para nuestra entidad colegial es un orgullo que una representante de nuestra junta de gobierno y del Departamento de Salud Alicante - Hospital General reciba un premio en reconocimiento a su trayectoria profesional. Nuestra premiada era un referente a nivel provincial y ahora lo es también a nivel nacional por méritos propios con la obtención de este premio”.

Votación

Los ganadores de estos III Premios Nacionales de Enfermería se han decidido a través de un sistema mixto, por un lado, gracias a los más de 10.000 votos obtenidos en una votación popular online -entre los 25 finalistas, cinco por cada categoría- designados por el jurado, formado por miembros del Consejo General de Enfermería, los directivos de Enfermería, las sociedades científicas de la profesión y representantes de los decanos de Enfermería, y, por otro lado, la valoración de ese mismo jurado.

Para elegir a estos finalistas, el Consejo General pidió la colaboración de los 52 colegios provinciales de Enfermería de toda España, quienes remitieron sus propuestas para cada una de las categorías hasta conformar el listado.

La gala, con más de 250 asistentes, estuvo presentada, por segundo año consecutivo, por la enfermera influencer Esther Gómez, más conocida en redes sociales como Mi Enfermera Favorita (@mienfermerafavorita), y la periodista Marina Montiel.

La gala contó con un espectáculo de improvisación de la mano del actor Dani Rovira y del humorista Arturo González Campos. Ambos trasladaron al escenario un show de humor en el que se reivindicó la autonomía de la profesión de Enfermería y se puso en valor el trabajo de todos los enfermeros y enfermeras para mejorar el mundo. El valor de este espectáculo ha sido destinado íntegramente a la Fundación Ochotumbao, creada por Rovira y la también actriz Clara Lago, para financiar diferentes proyectos con asociaciones de pacientes que se llevan a cabo desde la misma.

Premiados y representantes colegiales durante la gala / INFORMACIÓN

Alto nivel

“Es un verdadero orgullo haber organizado esta tercera gala de los Premios Nacionales porque es un momento muy especial para nuestro Consejo General, en el que la profesión se reúne para reconocer y aplaudir la labor de cinco grandes compañeros y compañeras. Y no solo la suya, sino también la de los otros veinte finalistas y el resto de candidatos, que este año han llegado hasta un centenar. Tenemos que valorar el altísimo nivel que ha habido en esta gala y este es el ejemplo de los enormes profesionales que tenemos en España. Son solo una representación de la formación y preparación de las más de 353.000 enfermeras y enfermeros de nuestro país”, dijo Florentino Pérez Raya, presidente del Consejo General de Enfermería.

Currículum

M.ª del Remedio Yáñez Motos es directora de Enfermería del Departamento de Salud Alicante-Hospital General, tesorera del Colegio Enfermería de Alicante y vocal del Consejo Enfermería Comunidad Valenciana (Cecova). Además, es académica de honor de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana.

Tras su paso por la asistencia en los hospitales de Alicante y Elda, inicia su camino en la gestión en este último como supervisora en 1987 y en 1991 como adjunta a la dirección. En 2003 fue nombrada directora de Enfermería de Atención Primaria en el Departamento de Salud de Elda, donde puso en marcha el programa del adolescente que ha recibido diversos premios.

Impulsora de la enfermera escolar en Elda De 2007 a 2015 estuvo en la política local, en concreto en el Ayuntamiento de Elda, como concejala delegada de Sanidad, donde implantó la enfermrea escolar en el Colegio de Educación Especial Miguel de Cervantes. En 2015 fue elegida como diputada autonómica por la provincia de Alicante en las Cortes Valencianas, siendo portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular. Fue la impulsora de la PNL aprobada en la Comunidad Valenciana por la que se solicitaba la derogación de la Orden de 1973 por la que se regulan las categorías profesionales del personal sanitario estatutario y sus funciones, que supeditaba a las enfermeras a la voluntad del estamento médico, así como de la PNL “Publicación Decreto creación Academia Enfermería”.

En el ámbito del asociacionismo, de 2004 a 2018 formó parte de la Asociación Nacional de Directivos Enfermería (ANDE), como vocal de la Comunidad Valenciana. En el seno del Colegio de Enfermería de Alicante puso en marcha y coordina la Escuela Liderazgo de Enfermería, ESLIDEN, para formar en liderazgo a las enfermeras/os de la provincia.