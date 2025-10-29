Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

EL TIEMPO

El tiempo en Alicante: cielo despejado y ligera subida de las temperaturas

La provincia vivirá un miércoles marcado por la estabilidad

El tiempo en Alicante: remiten las noches heladas... y llegan las lluvias

El tiempo en Alicante: remiten las noches heladas... y llegan las lluvias

O. Casado

La provincia de Alicante tendrá hoy cielo nuboso o muy nuboso con chubascos dispersos en el interior probables de manera aislada en el litoral. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas irán en ascenso, localmente notable en las mínimas. El viento soplará de componente sur, flojo a moderado en el litoral y flojo con algún intervalo moderado en el interior.

Para el jueves, Aemet prevé cielo nuboso o muy nuboso con chubascos dispersos ocasionalmente con tormenta, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral, remitiendo durante la tarde y tendiendo a poco nuboso. Por su parte, las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios y las máximas irán en descenso. En el litoral, el viento soplará moderado del suroeste y en el interior, viento flojo variable tendiendo por la tarde a oeste flojo a moderado.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos despejados con nubes altas y con temperaturas que no superarán los 24ºC.

El tiempo en Elche

El miércoles llega con el cielo despejado y el sol presente en el cielo. Las temperaturas también llegarán a máximas de 23ºC. En principio mañana no se esperan lluvias.

El tiempo en Benidorm

Hoy se esperan cielos despejados con temperaturas que estarán en torno a los 22ºC durante toda la jornada.

El tiempo en Elda

El miércoles trae otra vez sol y cielos despejados a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 23ºC al mediodía, aunque por la tarde se nublará y las temperaturas bajarán hasta los 15ºC.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado con alguna nube al mediodía. Los termómetros estarán sobre los 23ºC.

El tiempo en Orihuela

El miércoles estará marcado los cielos despejados y las temperaturas en torno a los 24ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá despejado con temperaturas en la línea de esta semana, que no sobrepasarán los 22ºC.

El tiempo en Dénia

El miércoles se presenta con el cielo despejado y las temperaturas que subirán de forma significativa hasta llegar a los 26ºC.

