¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante
Este 1 de noviembre se celebra el día de Todos los Santos, un festivo nacional
El próximo día festivo fijado en el calendario laboral de nuestro país se celebra este sábado, el día de Todos los Santos. Si estás pensando en realizar compras en la ciudad de Alicante, aquí puedes consultar qué centros comerciales y supermercados permanecerán abiertos y en qué horarios.
Horario de apertura de El Corte Inglés en Alicante
El Corte Inglés de Alicante abrirá sus puertas este sábado y también el domingo. Se trata de un horario especial de 10.00 a 22.00 horas.
Horario de apertura de Mercadona en Alicante
Los supermercados Mercadona de Alicante abrirán sus puertas en horario especial de 09.00 a 15.00 horas.
Horario de apertura de Lidl en Alicante
Según figura en la web de Lidl, sus supermercados permancerán abiertos de 09.00 a 21.30 horas.
Horario de apertura de Carrefour en Alicante
Los supermercados Carrefour abrirán sus puertas este sábado. Los horario se pueden consultar en su web.
Horario de apertura de Aldi en Alicante
Los supermercados Aldi abren también este sábado, según su página web, en horario de 09.30 a 21.30 horas.
Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante
El centro comercial Puerta de Alicante sí cuenta el 1 de noviembre entre sus días festivos de apertura.
Horario de apertura del centro comercial Gran Vía
El centro comercial Gran Vía abrirá sus puertas este sábado tal y como indica su página web.
Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2
Plaza Mar 2 también abrirá sus puertas el día de Todos los Santos.
