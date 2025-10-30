¿Abren los comercios este sábado? Horarios de los supermercados y centros comerciales de Alicante

El próximo día festivo fijado en el calendario laboral de nuestro país se celebra este sábado, el día de Todos los Santos. Si estás pensando en realizar compras en la ciudad de Alicante, aquí puedes consultar qué centros comerciales y supermercados permanecerán abiertos y en qué horarios.

Horario de apertura de El Corte Inglés en Alicante

El Corte Inglés de Alicante abrirá sus puertas este sábado y también el domingo. Se trata de un horario especial de 10.00 a 22.00 horas.

Horario de apertura de Mercadona en Alicante

Los supermercados Mercadona de Alicante abrirán sus puertas en horario especial de 09.00 a 15.00 horas.

Horario de apertura de Lidl en Alicante

Según figura en la web de Lidl, sus supermercados permancerán abiertos de 09.00 a 21.30 horas.

Horario de apertura de Carrefour en Alicante

Los supermercados Carrefour abrirán sus puertas este sábado. Los horario se pueden consultar en su web.

Horario de apertura de Aldi en Alicante

Los supermercados Aldi abren también este sábado, según su página web, en horario de 09.30 a 21.30 horas.

Horario de apertura del centro comercial Puerta de Alicante

El centro comercial Puerta de Alicante sí cuenta el 1 de noviembre entre sus días festivos de apertura.

Horario de apertura del centro comercial Gran Vía

El centro comercial Gran Vía abrirá sus puertas este sábado tal y como indica su página web.

Horario de apertura del centro comercial Plaza Mar 2

Plaza Mar 2 también abrirá sus puertas el día de Todos los Santos.