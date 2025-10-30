El "regalo" en el próximo recibo de lBI de Alicante: un descuento de 4 euros

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante aprobó este jueves una modificación de la ordenanza del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), con el objetivo de impulsar una rebaja en el recibo. Será la segunda desde que el popular Luis Barcala es alcalde de Alicante. Y, en este caso, no afectará a todos por igual.

La ordenanza impulsada por el PP, con el respaldo de Vox, supone, según el equipo de gobierno, rebajar el recibo del IBI en un 1,20 % que se suma al 5 % que ya se rebajó en 2019 porque, según subrayan, "el dinero debe estar en el bolsillo de los alicantinos”. Esta rebaja en el impuesto supondrá un ahorro medio de unos 4 euros y entrará en vigor el 1 de enero de 2026.

El gravamen actual del IBI estaba en 0,62795 % y el actual quedará en 0,62042 %, por lo que se recaudará 1.082.863,57 euros menos.

El pago del IBI se mantiene del 15 de marzo al 30 de junio de cada año, mientras que los interesados se pueden acoger al fraccionamiento en el pago que se puede extender en hasta seis plazos, según subrayan desde el Ayuntamiento.

Más bonificaciones para el IBI

La ordenanza municipal también recoge distintas bonificaciones a las que los alicantinos pueden acogerse. Aquellos ciudadanos que hayan instalado sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar para autoconsumo en su casa podrán tener hasta un 50 % de bonificación. Este ahorro tendrá una duración de cinco años y el importe máximo que podrán ahorrar será de 300 euros por inmueble al año.

Las familias numerosas también podrán tener una bonificación de hasta el 90 % en el IBI, dependiendo del valor castral de la vivienda y y del número de hijos. En el siguiente cuadro se pueden consultar todos los porcentajes:

Bonificación (%) según valor catastral y número de hijos/as Valor catastral Hasta 3 hijos/as 4 hijos/as 5 o más hijos/as Hasta 25.000 € 65% 80% 90% De 25.000,01 a 80.000 € 50% 65% 75% De 80.000,01 a 130.000 € 35% 50% 60% De 130.000,01 a 150.000 € 25% 40% 50% Más de 150.000 € 15% 30% 40%

Por último, el texto también recoge una bonificación para los inmuebles en los que se desarrollen actividades económicas que sean declaradas de especial interés o utilidad municipal. Estos establecimientos podrán tener una bonificación de hasta el 95 % del IBI mientras que las empresas de nueva implantación en Alicante también podrán tener este descuento en el primer ejercicio. Este porcentaje bajará hasta el 50 % en el segundo ejercicio y hasta el 30 % en el tercero.