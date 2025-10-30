Alicante, única provincia de la Comunidad Valenciana donde aumentan los robos con fuerza este año

Alicante se sitúa como el epicentro de la preocupación por la seguridad en las viviendas la Comunidad Valenciana. En un año en el que los robos con fuerza descienden tanto en España como en la región, la provincia destaca como la única donde estos delitos crecen respecto a 2024, con un aumento del 8% en la primera mitad de 2025, según los últimos datos del Ministerio del Interior.

La magnitud del fenómeno es clara: Alicante concentra el 45% de los robos registrados en la Comunidad Valenciana, convirtiéndose en la provincia más afectada por este tipo de delitos en domicilios, establecimientos e instalaciones. Le siguen Valencia, con el 43%, y Castellón, con el 12%.

A nivel autonómico, la Comunidad Valenciana acumula 14.459 robos con fuerza entre enero y junio, lo que representa el 17% del total nacional y la sitúa como la segunda región con más robos del país, solo por detrás de Cataluña y por delante de Andalucía, Madrid y País Vasco. Aun así, el conjunto de la región registra una caída del 9,6% de estos delitos respecto al año anterior, dentro de una tendencia a la baja también en el ámbito estatal, donde se han producido un 11% menos robos.

Los expertos advierten de que, pese al descenso general, los delincuentes perfeccionan sus métodos. El uso de herramientas profesionales, inhibidores de frecuencia y técnicas como el bumping confirman una planificación más sofisticada y menos improvisada.

Claves para evitar robos en viviendas en Alicante

Los especialistas de empresas como ADT destacan cinco medidas fundamentales para reducir el riesgo:

Reforzar puertas, ventanas y puntos vulnerables con cerraduras de alta seguridad y evitando zonas ciegas. Simular presencia mediante luces programables y sistemas inteligentes gestionados desde el móvil. Mantener rutinas de precaución: no acumular correo, evitar publicar viajes o ubicaciones en redes y no dejar pistas visibles de ausencia. Utilizar sistemas de seguridad conectados a una Central Receptora de Alarmas, con sensores y videovigilancia para detectar actividad sospechosa alrededor de la vivienda. Estar atentos a señales físicas dejadas por delincuentes, como marcas, hilos o pegatinas en puertas y buzones, y avisar a las autoridades si aparecen.

En un contexto en el que Alicante rompe la tendencia a la baja y concentra casi la mitad de los robos de la Comunidad Valenciana, reforzar la seguridad doméstica y adoptar hábitos preventivos se convierte en una prioridad para los propietarios y vecinos de la provincia.