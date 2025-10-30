Los técnicos de laboratorio afirman que los hospitales de Alicante boicotean su derecho a la huelga

Los técnicos superiores sanitarios de la provincia de Alicante (y de toda España) han comenzado a huelga convocada para los días 30 y 31 de octubre, y 3 y 4 de noviembre de 2025 con un seguimiento de un 75 %-80 %. El colectivo afirma que se ha boicoteado su derecho en los hospitales de Sant Joan, Elche o Vega Baja, según un comunicado firmado por Juan Felipe Rodríguez, representante del comité de huelga en el sindicato que representa a estos trabajadores (SIETESS) que realizan análisis de muestras biológicas (sangre, orina, etc.), así como pruebas químicas para la detección de enfermedades y el diagnóstico, y de imagen.

Desde el sindicato explican que en los servicios centrales de apoyo al diagnóstico clínico "se han recibido órdenes discordantes y faltas a la verdad desde la mayoría de las gerencias departamentales de salud, que han dado instrucciones de procesar muestras de los centros de salud, especialidades y centros sanitarios integrados, que en su inmensa mayoría no eran de pacientes oncológicos, ni hematológicos, ni de enfermedades graves, ni de riesgo vital, ni pediátricos, etc …".

Estas, añaden, son las que debe procesar el personal técnico superior de laboratorio de la sección de programado y para esto la Dirección General de Trabajo fijó un 50 % de la plantilla total de dicha unidad en servicios mínimos.

Obstrucción

"Desde muchas jefaturas de servicio han ordenado a los técnicos que debían ser realizadas aunque fuese en un 50 % en una clara obstrucción del derecho fundamental de huelga. Es un ataque frontal contra nuestro colectivo profesional, de forma clara, cosa que no se puede consentir. En el servicio de Radiología se ha recibido a personas citadas con patología común, y los han realizado los técnicos superiores en imagen para el diagnóstico, fijados como mínimos, por orden superior, los cuales únicamente debían realizarlo a pacientes preferentes, para las patologías especiales indicadas en la resolución de la Dirección General de Trabajo", indican en el comunicado.

Los equipos jurídicos "ya están recibiendo todas las anomalías surgidas para interponer todas las demandas judiciales oportunas contra los responsables de esta barbaridad".

Reivindicaciones

Los motivos de la huelga son: pagos pendientes como Grupo B, desde el año 2008 hasta ahora; activación de la comisión para la transformación de sus enseñanzas actuales en universitarias; reconocimiento como profesiones sanitarias tituladas y reguladas; y definición correcta del Estatuto Marco donde se señale con claridad la necesidad de un título habilitante para ejercer la profesión.

También el acceso a los diplomas de acreditación y acreditación avanzada; creación de la categoría oficial del Técnico Superior Coordinador en toda España; inclusión de todas las titulaciones de técnico superior sanitario al Sistema Valenciano de Salud; y al Sistema Nacional de Salud.

Protesta de trabajadores en el Virgen de los Lirios de Alcoy / INFORMACIÓN

Agotados

"Hemos iniciado esta huelga para que todos sepan que sin los servicios centrales de apoyo al diagnóstico clínico (Análisis Clínicos, Radiología Médica, Anatomía Patológica, Radioterapia, Hematología, Protección Radiológica, Genética, Microbiología, Banco de Sangre, Resonancia Magnética, Documentación Clínica, Higiene dental, etc …) los hospitales no pueden funcionar. Hemos agotado nuestra paciencia al límite, durante 18 años, esperando que se nos abonase el sueldo que marca la ley".

Desde el colectivo añaden que las autonomías tampoco han colaborado "pese a ser avisadas de los temas pendientes por ejecutar, y no se interesaron en pedir explicaciones al Ministerio de Sanidad de por qué no habían cumplido su palabra, durante la reunión del Foro Marco para el diálogo social reciente".

Por todo ello, se consideran los olvidados de la Sanidad "pese a ejercer unas funciones importantísimas dentro de los centros sanitarios". Otra de las demandas es que los titulados sean universitarios, para poder ir a trabajar a cualquier país del Espacio Europeo de Educación Superior, con una homologación directa.