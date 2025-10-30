El barrio del Cementerio de Alicante, invisible (también) en Todos los Santos

“Esto sigue estando dejado de la mano de dios”. Es lo que muchos vecinos del barrio del Cementerio repiten si se les pregunta por cómo viven estas jornadas previas al día de Todos los Santos, cuando el camposanto alicantino concentra más visitantes.

Esta afluencia, incentivada con el refuerzo de transporte público, se ve acompañada también de unas labores de adecentamiento impulsadas por el Ayuntamiento de Alicante. En materia de limpieza, por ejemplo, el gobierno del alcalde Luis Barcala anunció “desbroces y eliminación de vegetación”, matizando, eso sí, que estas tareas se llevarían a cabo en “las vías principales y solares de alrededor del Cementerio”. Además, se habló de baldeos “extraordinarios” y de la retirada de contenedores de carga en la propia plaza adyacente a la entrada.

Pero en el barrio más próximo estas medidas no han llegado. “Por Todos los Santos siempre vemos a más operarios trabajando, pero en general estamos olvidados”, dice Jorge Fernández, un vecino del Cementerio que señala que, efectivamente, sólo los accesos al camposanto se ven adecentados. “No hay nada más que ver cómo está todo lo demás”. A su alrededor, en el interior del conocido como barrio del Cura, uno de los dos núcleos poblacionales colindantes al cementerio, los socavones, la suciedad y el deterioro de las aceras dibujan un paisaje de decadencia acumulada.

Bache en la calle La Mina, en el barrio del Cementerio de Alicante, junto al muro deteriorado de una casa debido al paso de coches en esta calzada deteriorada. / Pilar Cortés

“Supongo que al Ayuntamiento no le costará mucho arreglar las calles, pero no lo hace”, lamenta este vecino que recuerda que él mismo asfaltó la zona de alrededor de su casa. “Me quisieron denunciar por falta de permiso, pero lo arreglamos y, aunque no está muy allá, ahora al menos podemos aparcar los coches”. Antonio Fernández, conocido como El Tío Carmelo, dice estar “a la espera de que hagan algo”, pero su esperanza se ha ido desvaneciendo. Desde el consistorio, en cambio, aseguran que en este barrio "se realiza la limpieza ordinaria planificada por contrato, como en el resto de barrios de la ciudad".

Proyectos para revertir

En esta parte del barrio, con casas bajas y vertederos improvisados, se ha instalado mobiliario urbano en terrenos al aire libre que son de titularidad privada. Un pequeño parque a medio construir, con columpios y espacio de recreo pensado para los más pequeños, se suma a dos pequeñas porterías situadas en un campo de juego que aún es impracticable, a la espera de ser habilitado.

Columpios en el barrio del Cementerio de Alicante. / Pilar Cortés

Quien se ha encargado de contribuir a la creación de este espacio es José Hernández, que cree que su barrio, “aunque es muy humilde, es muy bonito y aún puede serlo más”. Dada la “inacción” del Ayuntamiento, según denuncia, su intención es la de suplir esta ausencia de actuaciones para dotar el barrio de unos espacios mínimos de ocio. Hernández también se ha encargado de mejorar aceras “inaccesibles” mientras que Jorge Fernández, cerca, ha plantado algunos árboles para proporcionar sombra en un suelo ubicado al raso, donde el sol es más violento.

A esta tarea contribuye Arquitectura Sin Fronteras. Esta ONG diseña programas para mejorar el barrio con la implicación directa de sus vecinos. Daniel Millor, impulsor del proyecto, explica que esta parte del barrio “era un descampado lleno de basura” que propusieron para que fuera de uso comunitario. “Hay una respuesta vecinal al abandono del Ayuntamiento”, celebra, a la vez que lamenta que con la máxima institución municipal “no hay ningún tipo de interlocución posible”, pese a la insistencia de la ONG.

El arquitecto constata que “todos los años se ve lo mismo: para Todos los Santos hay una inversión municipal para que el barrio se vea bonito, pero solo se ocupan de las zonas de paso de la gente”. Y eso, según su criterio, “es una pena”, ya que “convierte el Cementerio en un barrio totalmente excluido, olvidado, sin mantenimiento e incluso sin alumbrado público en algunas calles”.

Una de estas calzadas sin alumbrado es la de Florida-Sol, en la otra parte de barrio. Allí vive Gonzalo Heredia, conocido como El Tío Gonzalo, regentando un huerto urbano puesto en marcha tras la covid con vocación de convertirse en un refugio climático que aún no ha sido posible. Según expresa, “nos falta una toma de agua para no tener que llenar los bidones cada dos por tres”, un hecho que complica los trabajos.

El vial de los Cipreses, con una parte de la acera renovada. / Pilar Cortés

A pocos metros de su casa, situada en el vial de los Cipreses, en la parte adyacente a Florida-Sol, se distinguen aceras recientemente renovadas, coincidiendo con la parada de autobús cercana al cementerio, con otras que se mantiene deterioradas. “No costaba nada mejorar más tramos”, protesta Daniel Millor.

También lamenta su situación Alejandro, un vecino de la calle La Mina, situado en una antigua mina de agua y que actualmente se halla en estado de hundimiento. El socavón situado al principio de la calle fue reparado, pero no el del final, junto a la iglesia, tapado normalmente con maderas y en ocasiones frecuentado por una oca, que cuando llueve encuentra en el agujero su zona de baño.

Alejandro señala el muro que limita el espacio exterior de su casa, deteriorado y reparado por el mismo. “Cuando pasa un coche esto retumba y el muro se cae poco a poco, lo arreglo como puedo y el Ayuntamiento no hace nada”, lamenta. “Aquí solo se preocupan de dar buena imagen de cara a la gente, pero los vecinos les damos igual”.