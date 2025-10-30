Cambios el sábado en los mercadillos de Alicante por el día de Todos los Santos
El ayuntamiento ha comunicado que habrán variaciones en las aperturas de estos mercados
El Ayuntamiento de Alicante ha anunciado la apertura extraordinaria de los mercadillos municipales de abastecimiento de productos básicos de Babel, Benalúa, Carolinas y José Manuel Gosálbez-Teulada para este viernes, 31 de octubre, de 08.00 a 14.00 horas, anticipando así su apertura al día anterior hábil ya que normalmente realizan las ventas todos los sábados
Los puestos de flores del Mercado Central se mantendrán también abiertos el sábado, 1 de noviembre, de 07.00 a 15.00 horas, por la alta demanda y gran afluencia de clientes que acuden a comprar este día festivo en Alicante.
Los mercados de abastos de Alicante permanecerán cerrados el sábado.
Supermercados y centros comerciales de Alicante
Por su parte, los centros comerciales de Alicante (Plaza Mar 2, Gran Vía y Puerta de Alicante) y El Corte Inglés estarán abiertos ya que el 1 de noviembre es uno de los días festivos de apertura marcado en el calendario.
Supermercados como Mercadona, Aldi o Lidl también abrirán, aunque algunos tienen un horario especial, que puedes consultar aquí.
