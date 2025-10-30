Arranca la carrera de medio año para ser Bellea del Foc 2026

Un primer paso hacia un sueño que muchas esperan con ilusión y nervios a partes iguales: poder convertirse en Bellea del Foc. Este jueves, el salón de actos de la Casa de la Festa de Alicante se llenó de más de 70 mujeres que daban el pistoletazo de salida a la carrera para representar a la ciudad durante las Hogueras de 2026 como Bellea del Foc o como una de sus damas de honor. La emoción era palpable en cada rincón del recinto, entre saludos, abrazos y miradas, también las candidatas aprovechaban para inmortalizar este momento.

La jornada, más que un simple encuentro, supuso para las candidatas un punto de partida para vivir una experiencia única. Cada una de ellas se prepara a su manera para vivir un año que promete ser intenso, lleno de actos y convivencia. "Estamos nerviosas, pero creo que son nervios buenos y bonitos, es felicidad porque llevamos mucho tiempo esperando esto", confesaba Nerea Alpera, de la hoguera La Condomina, mientras repasaba junto a sus compañeras los actos que más ganas tienen de disfrutar este año.

Y es que para algunas candidatas, este año supone un cambio respecto a experiencias anteriores. "Estoy muy nerviosa, pero a la vez contenta y con muchísimas ganas de todo el proceso. Creo que este año va a ser muy diferente a los anteriores porque no es el año de belleza, sino de candidata. Habrá un poco más de presión, pero muchos más actos y convivencias. Para mí es mucho mejor y más intenso", explicaba nerviosa Celia Compañ, de la hoguera Pla-Hospital.

Ganas de "convivencias"

Este primer día también estuvo marcado por las ganas de conocerse y estrechar lazos entre candidatas. Ainhoa Martínez, de la hoguera Princesa Mercedes, resaltaba la importancia de conocerse las unas a las otras para vivir la Fiesta. "Tenemos todas mucha ilusión porque el año de belleza es para vivirlo con tu hoguera y este año es para compartirlo con las demás y disfrutarlo al máximo. De lo que más tengo ganas es de las convivencias y de empezar a conocernos mucho más", señalaba Martínez.

Como ella, Alejandra Ivorra, de la hoguera Alfonso el Sabio, coincidía en la importancia de que todas las candidatas lleguen a formar un buen grupo en el que poder apoyarse durante el proceso. "Al principio ves caras nuevas y todo el rato te estás presentando. Creo que este año vamos a estar arropándonos entre todas. La Bellea del Foc y sus damas de este año me han encantado, hay bastante complicidad entre ellas y eso es lo que tiene que reflejar la Fiesta", destacaba.

La pasarela de la Gala de Candidatas también despertaba ilusión entre las jóvenes, muchas de las cuales no habían tenido la oportunidad de lucir un vestido en un escenario. "De candidata espero pasármelo bien. Con mis compañeras me llevo muy bien y de lo que más ganas tengo es de la pasarela de la Gala de Candidatas; quiero lucir el vestido, es la primera vez que lo hago y quiero disfrutar cada momento", destacó Sandra López, de la hoguera Nou Alacant.

Para otras, lo mejor del proceso es recuperar las viejas amistades. "A algunas de las candidatas ya las conocía porque estuvieron en mi año de candidata infantil y ahora volvemos a coincidir. La Bellea del Foc y sus damas de este año lo han hecho genial, son las que tenían que ser", destacó Aitana Crespo, de la hoguera Sant Blai de Dalt.

Un calendario cargado de emociones

Por ahora, el proceso de candidatas no avanzará mucho más allá de este primer encuentro hasta la tradicional cena de Fogueres en Nadal, previa a los días de Navidad, donde se desvelará la ciudad que acogerá las Convivencias de Candidatas a Bellea del Foc 2026. Sin embargo, este año los nombres del jurado que elegirá a la Bellea del Foc y sus damas se harán esperar hasta enero, aumentando la expectación entre las aspirantes.

A partir de la designación del jurado, el calendario de actividades será intenso: las Convivencias tendrán lugar los días 10, 11 y 12 de abril; la Gala de Candidatas, prevista para el 25 de abril, aún espera confirmación de ubicación por parte del Ayuntamiento; la Gala de Elección se celebrará el sábado 2 de mayo en la plaza de toros y, la proclamación de la Bellea del Foc tendrá lugar el 16 de mayo en el Teatro Principal.