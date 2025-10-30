Si te ha caído un diente, así puedes salvarlo

Un diente puede salvarse tras ser arrancado por un golpe o una caída en la gran mayoría de los casos si se sigue el protocolo adecuado, según la Asociación Española de Endodoncia (Aede), que celebra en Alicante hasta el sábado su 45 Congreso Nacional con la asistencia de más de 800 odontólogos nacionales e internacionales reunidos en el ADDA.

La sociedad científica aprovecha la ocasión para divulgar entre la población la importancia de salvar los dientes naturales y enseñar a los alicantinos cómo actuar ante un traumatismo dental. Pero, ¿qué hay que hacer para salvar un diente perdido por golpes, caídas o accidentes, algo que es posible en ocho de cada diez casos?

Los odontólogos llaman avulsión a este tipo de desgarro. Lo primero que hay que hacer es hallar el diente perdido (es decir, no tirarlo nunca), sujetarlo por la corona, nunca por la raíz, y lavarlo con leche, suero o simplemente agua para inmediatamente colocarlo en el alveolo, es decir, en el hueco que ocupaba en la dentadura con el fin de mantener la posición original. Hay que morder una gasa o un pañuelo (todo esto en un máximo de 16 minutos ya que pasado este tiempo el pronóstico empeora), y acudir al dentista.

Los profesionales coinciden en que antes de pensar en la extracción y el implante hay que agotar las opciones para conservar el diente natural

Hasta seis horas

Aunque este es el procedimiento más recomendado por los endodoncistas, en ocasiones, si el accidentado está muy alterado puede ser complicado colocar la pieza en el alveolo, por lo que existen otras opciones, como introducir el diente en un recipiente con leche o suero fisiológico, y acudir a la consulta del profesional en las siguientes cuatro horas, que son clave, aunque hay casos en que puede alargarse a seis. Pasado este tiempo ya no se puede reimplantar el diente, según ha explicado Sebastián Ortolani, presidente del congreso.

Concienciar sobre las posibilidades que existen de salvar los dientes naturales es uno de los objetivos de esta cita pues, apunta Ortolani, "si un niño pierde un diente a los seis años, hasta los 21 años no se hará un implante. El hueso se va a reabsorber y el tratamiento quirúrgico será muy complejo incluso para los cirujanos más expertos".

"Se busca la prevención de la dentina como es orgánicamente. Trabajamos con microscopios en una práctica compleja que requiere mucha formación. Además, es el tratamiento más económico para el paciente", señala José Aranguren, presidente de la Asociación Española de Endodoncia.

Máxime porque, tras 30 años de experiencia con la implantología (España es el segundo país europeo que más intervenciones de este tipo hace), los especialistas han comprobado que, pese al alto índice de éxito, pueden generar problemas a medio y largo plazo, de ahí que ahora la política sea salvar el diente natural, sobre todo en personas jóvenes.

Laboratorios, profesionales y empresas participan también en el congreso de Alicante / Jose Navarro

Colegios de EE UU

Según han destacado, en países como Estados Unidos hay en todos los colegios unos recipientes especiales para preservar los dientes que puedan perder los alumnos por un traumatismo en el centro cuando estén jugando o haciendo deporte. "Se mete para preservar las células alrededor del diente y aumenta las posibilidades de que el reimplante funcione, no es como guardarlo en una servilleta", añade Ortolani.

Un 14 % de la población ha sufrido un traumatismo dental a lo largo de su vida, según los datos de prevalencia europea, porcentaje que aumenta hasta el 50 % en los menores de 16 años y en deportistas, con casos citados por los endodoncistas de futbolistas y jugadores de baloncesto de élite que pierden un diente en un lance del partido y los doctores de los equipos no saben qué hacer con ellos.

Ese porcentaje se traduce en 745.000 personas en el conjunto de la Comunidad Valenciana y 280.000 en la provincia de Alicante (más de 6,8 millones en toda España). Sin embargo, el 96 % de la población desconoce que los dientes pueden reimplantarse en la mayoría de los casos si se sigue el protocolo adecuado. Conocer, por tanto, cómo proceder y acudir a un endodoncista es primordial pues en ocho de cada diez traumatismos el pronóstico de recuperación de la pieza es bueno y en el resto puede surgir alguna complicación aunque "siempre debe intentarse".

El 25 % de los adolescentes sufre traumatismos dentales Los estudios epidemiológicos muestran que el 25% de los adolescentes experimenta traumatismos dentales. Los incisivos centrales superiores suelen ser los dientes más afectados. Las lesiones dentales y faciales se pueden reducir significativamente al introducir un equipo de protección, como los protectores faciales y bucales, durante la práctica de deportes de contacto. Una de las situaciones más comunes cuando se produce un traumatismo dental es la fractura no complicada, ya que sucede en el 90% de los casos. Lo más importante en estas ocasiones es encontrar el fragmento de diente que se ha roto y acudir de forma inmediata al dentista, porque existe la posibilidad de pegarlo, concluyen.

El congreso reúne hasta el sábado en Alicante a 800 endodoncistas / Jose Navarro

A Urgencias

Muchos pacientes acaban en el hospital por este motivo. La sanidad pública atendió en 2024 en la provincia de Alicante casi 800 Urgencias por traumatismos en la boca, y 1.763 alicantinos acudieron a consulta por este mismo motivo. En la Comunidad Valenciana la cifra asciende a un total de 2.482 urgencias hospitalarias y 4.890 pacientes en consulta.

"Antes de pensar en extraer un diente, debemos agotar todas las opciones para conservarlo. Hoy contamos con técnicas que permiten mantener los dientes naturales en la mayoría de los casos", ha abundado el doctor Ortolani.

La sociedad científica apuesta por la conservación de los dientes naturales y realiza actividades divulgativas en todas las ciudades a las que acude con su congreso anual itinerante. En Alicante, los profesionales utilizarán un ninot de más de dos metros de altura hecho en un taller fallero de Valencia en forma de boca para explicar a los ciudadanos cómo deben actuar ante un golpe que dañe los dientes.

Instrumental de los endodoncistas / Jose Navarro

También han programado para este sábado en el ADDA, donde se celebra el congreso, un curso gratuito dirigido a profesionales sanitarios, personal docente, entrenadores, cuidadores, padres y deportistas para explicar cómo actuar correctamente ante un traumatismo dental.

"Como institución, tenemos la responsabilidad de concienciar a la población sobre la importancia de conservar los dientes naturales", ha enfatizado Aranguren, quien considera que "la endodoncia es el método más eficaz para lograrlo, especialmente en pacientes jóvenes, donde la pérdida de una pieza puede afectar su desarrollo óseo y comprometer su función y estética futuras".