Firahogar 2025: diseño, confort e innovación para el hogar
Del 7 al 9 de noviembre IFA – Fira Alacant se convierte en el punto de encuentro imprescindible para quienes buscan ideas frescas, inspiración y soluciones reales en el ámbito del mobiliario, el descanso y la decoración
Amueblar o renovar una casa no es solo una cuestión estética: es dar forma a un modo de vida. Cada mueble, cada detalle de iluminación o textura en una estancia puede cambiar por completo la forma en la que se habita un espacio.
Por eso, del 7 al 9 de noviembre IFA – Fira Alacant se convertirá en el punto de encuentro imprescindible para quienes buscan ideas frescas, inspiración y soluciones reales en el ámbito del mobiliario, el descanso y la decoración. Llega la 31ª edición de Firahogar, el gran Salón del Mobiliario, Descanso, Equipamiento y Decoración del Hogar, que este año compartirá escenario con Expofiesta y Firanovios: tres ferias en un mismo recinto.
Firahogar presenta una amplia oferta integral que incluye mobiliario, descanso, decoración, iluminación, cocinas, exteriores y equipamiento funcional, todo reunido en un mismo espacio para ver, comparar y elegir las mejores soluciones para el hogar.
Una experiencia completa
Así, la feria ofrece una experiencia completa, tanto para profesionales del sector como para particulares que buscan renovar su hogar o descubrir nuevas tendencias.
Uno de los principales valores de Firahogar es su variedad de estilos. El visitante podrá recorrer desde ambientes de líneas clásicas y elegantes hasta las tendencias más vanguardistas, sostenibles y funcionales. Los expositores mostrarán soluciones que combinan diseño, confort y durabilidad, con especial atención a la optimización de los espacios domésticos, un tema cada vez más importante en los hogares actuales.
La sección de descanso será otro de los grandes focos de atención, con marcas especializadas que presentarán colchones, bases y complementos diseñados para mejorar la calidad del sueño. A ello se suma la zona de equipamiento funcional, orientada a quienes buscan aprovechar cada metro cuadrado del hogar sin renunciar al estilo ni a la comodidad.
Además, Firahogar fomenta la interacción directa con fabricantes, distribuidores y expertos del sector, creando un entorno ideal para intercambiar conocimientos, recibir asesoramiento personalizado y establecer contactos comerciales. Para los profesionales, la feria representa una oportunidad única para conocer de primera mano las innovaciones tecnológicas y materiales que están marcando el futuro del diseño y la producción de mobiliario.
La entrada es gratuita, lo que convierte la visita en una experiencia accesible y enriquecedora. Los asistentes podrán disfrutar de promociones exclusivas, actividades paralelas y un ambiente dinámico donde el diseño y la innovación son los protagonistas.
El horario de la feria será de 10:30 a 21:00 h el viernes y el sábado, y de 10:30 a 20:00 h el domingo. Tres días en los que IFA – Fira Alacant se llenará de creatividad, ideas y oportunidades para todos los amantes del hogar.
Firahogar 2025 no es solo una exposición: es una invitación a imaginar nuevos espacios, descubrir tendencias y conectar con un sector que evoluciona al ritmo de la vida moderna. Además, del 7 al 9 de noviembre también tienes la oportunidad de visitar Expofiesta y Firanovios.
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala
- Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo
- El parking de la Lonja, un lienzo en blanco para transformar el barrio de Mercado en Alicante
- El Ayuntamiento de Alicante se pone serio frente a las palomas