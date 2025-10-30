Todo para tu boda, en un solo lugar: Firanovios 2025

Si estás preparando tu boda o simplemente te apasiona el mundo nupcial, hay una cita que no puedes perderte: Firanovios, el evento por excelencia para descubrir todo lo que rodea a ese día único. En su 23ª edición, esta feria se consolida como el gran escaparate del sector de las bodas, un espacio donde la inspiración, las tendencias y los servicios más innovadores se dan la mano para ayudar a cada pareja a crear una celebración a su medida.

Desde el viernes 7 hasta el domingo 9 de noviembre, el recinto ferial abrirá sus puertas para acoger a más de 70 expositores especializados: fotógrafos, diseñadores, floristas, empresas de decoración, catering, agencias de viajes, animación, y mucho más. Todo lo necesario para organizar una boda perfecta estará reunido bajo un mismo techo.

Un recorrido por el universo de las bodas

Cada rincón de Firanovios ofrece algo nuevo por descubrir. Los visitantes podrán conocer de primera mano las últimas tendencias en moda nupcial, ideas para ambientar espacios, propuestas gastronómicas y detalles personalizados que marcan la diferencia. Además, los profesionales del sector estarán disponibles para asesorar a las parejas y ayudarles a dar forma a sus ideas con creatividad y experiencia.

Una de las grandes protagonistas del evento será, sin duda, la pasarela nupcial, un espectáculo que cada año atrae todas las miradas. Durante los tres días de feria, se celebrarán desfiles con la participación de reconocidas firmas como Julio Díaz, Raquel de la Cueva, El Vestidor de Yolanda, Blackpier, Paco Gil y Pepe Milán. Será una oportunidad única para descubrir en directo las nuevas colecciones de vestidos de novia, trajes de novio y moda de ceremonia.

Horarios de los desfiles

Viernes 7: Desfile general – 19:30 h

Desfile general – 19:30 h Sábado 8: Desfile general – 18:30 h

Desfile general – 18:30 h Sábado 8: Desfile Julio Díaz – 21:00 h

Desfile Julio Díaz – 21:00 h Domingo 9: Desfile general – 12:30 h

Desfile general – 12:30 h Domingo 9: Desfile general – 18:30 h

El certamen celebra su 23ª edición con más de 70 expositores y una programación de desfiles. / INFORMACIÓN

Más que una feria: una experiencia completa

Además de moda y tendencias, Firanovios se caracteriza por su ambiente cercano y participativo. Los asistentes podrán disfrutar de degustaciones, demostraciones en vivo, sorteos y promociones exclusivas. Todo está pensado para que cada visita sea una experiencia inspiradora, tanto para parejas que están empezando a planificar su boda como para las que buscan los últimos detalles.

El certamen podrá visitarse de 10:30 a 21:00 h el viernes y sábado, y hasta las 20:00 h el domingo. Las entradas pueden adquirirse en la web oficial o en taquilla durante los días del evento.

Y, como aliciente adicional, Firanovios se celebrará junto a Firahogar y Expofiesta, tres ferias que coinciden el mismo fin de semana, creando una cita única donde la inspiración para bodas, hogar y celebraciones se multiplica.

Firanovios 2025 promete ser un punto de encuentro imprescindible para quienes sueñan con una boda inolvidable y buscan las mejores ideas para hacerla realidad.