La Fiscalía de Alicante estudia si los menores en el acoso escolar de los Agustinos son inimputables

La Fiscalía de Menores de Alicante estudia si los menores en el caso de acoso escolar a un alumno del colegio San Agustín son inimputables. La madre dio parte a la Comisaría de una cuenta de Instagram con burlas, insultos y fotos del adolescente de 12 años realizadas en el interior del centro educativo. La dirección, por su parte, dio aviso al Ministerio Público. Fue la punta del iceberg de un infierno que, según relató a INFORMACIÓN la progenitora, desde hace dos cursos lleva sufriendo su hijo con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad).

La fiscal está confirmando las edades de todas las personas que han podido estar involucradas en el episodio denunciado. En el caso en que los implicados tuvieran menos de 14 años serían inimputables penalmente y procedería el archivo judicial de la causa. Al parecer, los menores denunciados tienen menos de esa edad, pero este es un extremo que todavía no tiene confirmado la Fiscalía. Según la legislación española, los menores de 14 años no pueden ser considerados responsables penalmente. En esos casos, las actuaciones se derivan a los servicios sociales o educativos, pero no se mantiene la vía penal.

Paralelamente, la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido. Los agentes entraron al colegio de los Agustinos el miércoles, tras la denuncia interpuesta el pasado 15 de octubre, y mantuvieron una reunión con el equipo directivo y la progenitora en la que trasladaron, entre otras cuestiones, la complejidad de identificar al o a los alumnos que crearon el perfil en la red social para meterse con el menor, porque la cuenta "Sangua78" ya está cerrada.

La madre fue informada por el propio centro educativo de la existencia de la misma hace dos semanas y de que había contenido ofensivo hacia su hijo, pero sin que le facilitaran "por protección de datos" más información, ni nombres del autor, seguidores o de las personas que pudieron hacer comentarios en dicha cuenta con insultos hacia el adolescente.

El cierre de la cuenta en Instagram, con insultos hacia el alumno, complica el rastreo de los acosadores

El colegio San Agustín de Alicante, donde se investiga una denuncia de acoso escolar / Jose Navarro

Dos cursos de insultos

Sin embargo, más allá de este último episodio, al estudiante le han estado llamando "gordo" durante dos cursos, según el testimonio de la madre, lo que provocaba que su hijo acudiera frecuentemente al baño para intentar vomitar, como consta en un informe psicológico al que ha tenido acceso INFORMACIÓN. De hecho, el menor llegó a tal extremo de subirse el pasado curso a la azotea del colegio y decir a sus compañeros que si no le dejaban en paz se iba a tirar, una cuestión que fue comunicada por el centro a la propia madre, quien ha asegurado haberse quejado en varias ocasiones del acoso sufrido por su hijo encontrándose como respuesta que eran "cosas de niños".

Frente a ello, desde el colegio, que se han visto obligados a activar el protocolo de prevención de convivencia y a dar parte a la Fiscalía de lo ocurrido, tras la denuncia pública de la madre, han negado haber identificado al o a los acosadores del alumno, por lo que. por tanto, no han sido apartados.

Mientras tanto, la víctima ha sido "protegida", según la Conselleria de Educación, a través de la asignación de una "tutoría afectiva", el aumento de supervisión y vigilancia y la generación de una "red de apoyo".

Asimismo, el centro educativo ha informado a las familias del alumnado de haber puesto en marcha un protocolo de "observación de toda la comunidad educativa", la activación del Plan PREVI de prevención de convivencia, la comunicación a la Inspección Educativa y a la Fiscalía de menores "de todos los hechos acontecidos". También comunicó haber mantenido una reunión con el Grupo de Menores de la Policía Nacional y haber activado el Plan Director de la Policía Nacional para dar charlas sobre el buen uso de redes sociales y acoso escolar. Por su parte, la Inspección Inspección "ha tomado medidas estableciendo un protocolo de ciberacoso", según el departamento de José Antonio Rovira.