Educación
Un instituto de Alicante, premio nacional por crear la mejor experiencia de educación emocional
"El sueño de las tortugas" ha sido seleccionado entre 200 candidaturas por llevar la conciencia ecológica a las aulas e involucrar a toda la comunidad educativa
El IES Miguel Hernández de Alicante ha logrado un premio nacional por desarrollar la "mejor experiencia de educación emocional". El proyecto “El sueño de las tortugas” ha sido reconocido entre más de 200 candidaturas por Ifema y Educacion 3.0 por concienciar sobre la protección de ecosistemas y biodiversidad marina y terrestre e involucrar a toda la comunidad educativa y la sociedad.
La iniciativa, dirigida por los profesores Sergio Almarcha Miguel Ángel Morant Gómez, ha unido a estudiantes alicantinos y del Liceo Español Cervantes, de Roma, en una experiencia internacional de arte y ciencia por la conservación del medioambiente. La actividad, desarrollada dentro del programa europeo eTwinning, combina educación ambiental, arte colaborativo y aprendizaje digital.
Durante el curso, equipos mixtos de alumnos de Secundaria y Primaria han trabajado juntos en actividades sobre sostenibilidad, biodiversidad marina y uso responsable de la tecnología. El proyecto ha culminado con la creación de una instalación de más de 300 pequeñas tortugas hechas con materiales ecológicos, que se expusieron en la playa de Los Arenales del Sol, en Elche, donde se producen numerosos desoves de tortugas bobas y, posteriormente, en The Ocean Race Museo de Alicante.
Las tortugas, elaboradas con cáscaras de nuez, harina y pigmentos vegetales, simbolizan el compromiso con la protección de especies amenazadas como la Caretta caretta, habitual en las costas mediterráneas. La actividad se acompañó de un webinar internacional en el que participaron instituciones como el Centro de Investigación Marina de la Universidad de Alicante (CIMAR), The Ocean Race, y asociaciones de conservación marina de Cerdeña y Grecia.
Conciencia ecológica
"El proyecto fomenta el trabajo en equipo, la creatividad y la conciencia ecológica desde las aulas. Además, busca que otros centros europeos repliquen esta experiencia, combinando arte, tecnología e inclusión para educar en sostenibilidad", indican los coordinadores.
El curso pasado participaron unos 120 alumnos de cuarto de la ESO del IES Miguel Hernández, junto con unos 30 alumnos de Primaria del Liceo Español Cervantes de Roma.
Este curso se incorpora además al proyecto alumnado de un tercer centro europeo, el École, Collège e Lycée Sainte Catherine de Sienne en Aix-en-Provence, Francia, con lo que serán aproximadamente 200 estudiantes de Secundaria y Primaria en esta nueva etapa.
