Uno de cada cuatro médicos en activo de Alicante se jubilará en la próxima década

Uno de cada cuatro profesionales de la Medicina en activo en la provincia de Alicante se jubilará en los próximos diez años, según se desprende del Estudio sobre Demografía Médica 2025 elaborado por la Organización Médica Colegial, un documento fundamental para la planificación de los recursos y servicios sanitarios. Es decir, en torno a 2.100 profesionales cesarán en sus funciones por motivos de edad.

En cuanto a los médicos que inician los trámites para irse al extranjero a trabajar, la Comunidad Valenciana es la cuarta con mayor movimiento, por detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía, al menos según se desprende de la cifra de certificados de idoneidad, necesarios para este desplazamiento, que están en trámite. Los destinos favoritos son Francia, Reino Unido, Irlanda y Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, no existen datos que respalden la tesis de una fuga de talento médico al extranjero según la Organización Médica Colegial, que ha presentado esta radiografía con motivo del Día Mundial de la Profesión Médica.

Hablando de jubilaciones, hasta 2035 en toda la Comunidad Valenciana afectará a 6.726 médicos y en toda España a casi 70.000. El informe, con datos extraídos de los 52 colegios de médicos del país, destaca que el 36 % de los profesionales de la medicina en activo es mayor de 55 años, y un 17 % tiene más de 65 años.

La edad media de los facultativos en activo es de 47,5 años, un 46 % de ella tiene menos de 45 años y el 18 %, entre 45 y 54 años. Solo Madrid, Murcia, Canarias y la Comunidad Valenciana (con 47,10) presentan medias de edad inferiores a esos 47,5 años y un porcentaje inferior al 35 % en facultativos mayores de 55 años.

Médicos en un quirófano en la provincia de Alicante / Alex Domínguez

Especialidades

En cuanto a las especialidades que concentran a los profesionales de mayor edad son Estomatología, Hidrología Médica (estudia el uso terapéutico de aguas mineromedicinales, marinas y potables para tratar y prevenir enfermedades), la Medicina de Educación Física y del Deporte, Medicina del Trabajo y Medicina Forense. Las que tienen edades medias más bajas, y, por tanto, están más rejuvenecidas, son Psiquiatría del Niño y del Adolescente, Oncología Médica y Neurocirugía.

El presidente de la Organización Médica Colegial, Tomás Cobo, ha subrayado que es "urgente una planificación" para hacer frente a esta realidad, particularmente para cubrir las especialidades más afectadas. La entidad reclama que se haga una previsión de salidas y entradas a la profesión médica a través de un pacto de reposición en el Consejo Interterritorial con el objetivo de que estas jubilaciones no impliquen una merma de la calidad asistencial ni del número de profesionales que trabajan en el sistema sanitario.

Feminización

Una de las conclusiones más relevantes de esta radiografía es que la presencia de las mujeres en la profesión médica no para de crecer, según el estudio presentado. El 59 % de las profesionales en activo son mujeres (163.581), frente al 52 % de 2017, y se espera que esta cifra continúe en ascenso porque el 71 % de estudiantes de Medicina son chicas.

Jóvenes en el Congreso de Estudiantes de Medicina que se celebra en Alicante / Jose Navarro

Las especialidades con mayor presencia de mujeres son análisis clínico y bioquímica (83 %), pediatría (76 %), obstetricia y ginecología (72 %) y psiquiatría del niño y del adolescente (69 %). En el otro extremo, son menos en cirugía ortopédica y traumatología (29 %), urología (33 %) y cirugía cardiovascular (34 %). En la provincia de Alicante, el 56,5 % de los médicos en activo son mujeres, un total de 5.072; frente a 3.910 hombres (43,5 %). Alicante recibe asimismo colegiados de otras provincias (representan el 12,7 % del total), y las principales emisoras son Lleida y Tarragona.

La feminización progresiva de la profesión médica es una grandísima oportunidad para generar una sanidad avanzada en la que prime la empatía, la conciliación y la equidad Tomás Cobo — Presidente de la Organización Médica Colegial

Esta mayoría femenina no se traduce, sin embargo, en los puestos de dirección, ocupados por hombres en el 72 % en el caso de jefaturas de servicio y en el 64 % de las jefaturas de sección.

Redistribución

En España hay 310.558 profesionales de la medicina colegiados y 275.963 en activo, esto significa que hay 633 colegiados por cada 100.00 habitantes y 568 en activo por cada 100.000 personas, trabajando tanto en el sistema sanitario público como en la privada.

Se vislumbra una gran desigualdad territorial, con siete regiones que superan esa media (Madrid, Asturias, Navarra, Aragón, País Vasco, Cantabria, Castilla y León y Extremadura), frente a ocho que no la alcanzan (Canarias, Cataluña, La Rioja, Murcia, Galicia, Baleares, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla-La Mancha, Ceuta y Melilla). Entre Cataluña, Madrid, Andalucía y la Comunidad Valenciana suman el 60 % los colegiados en España.

Medidas para que los profesionales se queden en la pública El presidente de la Organización Médica Colegial ha asegurado que España presenta mejores cifras de médicos que Europa y que no faltan profesionales, sino que se necesita una mejor distribución de los mismos y un mayor atractivo para que puedan permanecer en el Sistema Nacional de Salud. Considera necesario medidas para atajar la precariedad, mejorar la formación continuada, cambiar el modelo retributivo y combatir la sobrecarga asistencial.

Más MIR

El estudio señala además que la oferta de plazas MIR sigue al alza, con un incremento del 3 % para 2026, cuando habrá 9.276 plazas frente a las 9.007 de 2025. La Organización Médica Colegial solicita un ajuste dinámico de esta oferta a las necesidades por especialidad y territorio. La Comunidad Valenciana es la cuarta con más plazas ofertadas, con 864, lo que supone el 9,6 % del total nacional, por detrás de Madrid, Andalucía Cataluña.

Presentación del estudio sobre Demografía Médica / INFORMACIÓN

Según ha destacado Cobo, España es el país del mundo con más facultades de Medicina por habitante, un total de 53, de las cuales 38 son públicas y 15 privadas: desde 2001, el número de plazas universitarias privadas han aumentado un 258 % (hasta las 2.078) y las públicas, un 51 % (6.728). En la provincia de Alicante hay dos públicas, la Universidad Miguel Hernández, con 137 plazas y la Universidad de Alicante, con 86.

Pese a esta oferta educativa, el número de egresados en Medicina es de 13,6 por cada 100.000 habitantes, por debajo de la media comunitaria. El Consejo General de Colegios de Médicos reivindica planificación para cubrir las plazas de las personas jubiladas, pero también a medio y largo plazo, cuando la oferta de profesionales supere a la demanda. En cuanto a las especialidades deficitarias, como puede ser Medicina Familiar o Pediatría, solicitan medidas excepcionales.