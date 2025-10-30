Limpieza "in extremis" del entorno del Cementerio de Alicante

Trabajos a contrarreloj. El Ayuntamiento de Alicante ha procedido a limpiar el solar de titularidad privada ubicado frente al Cementerio, a unos 200 metros de la entrada principal y ubicado en el camino de la Alcoraya, en la carretera que va hacia San Vicente del Raspeig.

En este espacio se acumulaban desde hacía un año escombros y enseres de todo tipo como váteres, electrodomésticos, somieres, colchones y muebles abandonados, además de plásticos y otros materiales, hasta el punto de dificultar el acceso a pie e imposibilitar el estacionamiento de vehículos.

Cabe recordar que este solar se utiliza como aparcamiento improvisado en las jornadas próximas al día de Todos los Santos, que se celebra este sábado, cuando el Cementerio de Alicante recibe mayor afluencia de personas que visitan las tumbas y los nichos de sus seres queridos coincidiendo con esta festividad.

De hecho, en los días previos a esta fecha, se ha constatado un tráfico viario de mayores dimensiones que en el resto de días del año. El Ayuntamiento de Alicante, por su parte, ha reforzado el transporte público para llegar hasta el camposanto.

El consistorio también anunció medidas para multiplicar el servicio de limpieza en las vías principales y solares adyacentes al cementerio, pero no ha sido hasta este jueves que los trabajos en el solar se han iniciado, con la previsión de finalizarlos al día siguiente, en la vigilia de Todos los Santos.

Sanciones

En el caso de los solares de titularidad privada, como es el caso, el Ayuntamiento “solo actúa de oficio previa indicación del departamento de Disciplina Urbanística”, indican fuentes del consistorio, “tras el correspondiente expediente de restauración en el que se requiere al propietario la conservación del solar”.

En cuanto al solar que está siendo despejado, la orden de ejecución subsidiaria dentro del expediente abierto de adecuación urbanística fue enviado el miércoles, y este jueves se iniciaban los trabajos con la previsión de acabarlos el viernes “de cara al fin de semana”. Estos expedientes no conllevan sanción económica hasta que, tras diez requerimientos sin respuesta o actuación satisfactoria por parte del propietario, se establece una multa económica que puede oscilar entre los 600 y los 3.000 euros, “dependiendo de las circunstancias de cada caso”.

Horario ampliado

Ante la mayor afluencia de personas, el Cementerio de Alicante ampliará su horario de abertura este fin de semana. Los visitantes podrán acceder entre las 8 de la mañana, media hora antes de lo habitual; y las 18:00, cuatro horas más tarde, ya que los sábados y domingos el recinto solo abre hasta el mediodía.