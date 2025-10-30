El pleno de Alicante, en directo | Los mayores aprietan a la concejala Begoña León

[ESTA INFORMACIÓN SE ACTUALIZA EN DIRECTO]

El Ayuntamiento de Alicante celebra este jueves la sesión ordinaria del pleno municipal correspondiente al mes de octubre. Una cita en la que está previsto que se debata la reprobación de la concejala del PP Begoña León, por su gestión del área de Mayores y en plena polémica por el cierre del Servicio de Estancias Diurnas de plaza América y por la falta de actividades para la tercera edad, que ha motivado una concentración frente al Consistorio.

Además, la izquierda espera presionar al gobierno local por la situación de los servicios sociales y los populares buscarán hacer lo propio con el Ejecutivo de Pedro Sánchez por no destinar fondos europeos a la capital de la provincia.

Cambios presupuestarios

El pleno se ha iniciado con la aprobación de una serie de modificaciones de crédito, tanto de las cuentas generales del Ayuntamiento como del Patronato de Turismo o de la Agencia Local de Desarrollo.

Entre las partidas a financiar, 500.000 euros para las obras de emergencia en el castillo de Santa Bárbara. Unos trabajos impulsados de manera urgente en las últimas semanas después de que se detectase un "grave peligro de desprendimientos" y que ya han comenzado en el exterior de la fortaleza.

También se ha aprobado el aumento de la cuantía global de productividad para los funcionarios municipales así como el incremento del recibo del agua, de entre 15 y 30 céntimos al mes para el 80 % de los consumidores.