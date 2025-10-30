Políticos de todos los colores se suben al escenario de Sèneca-Autobusos en la lectura de "Don Juan Tenorio"

El Claustro de la Concatedral de San Nicolás será testigo este viernes de un curioso encuentro: concejales y alcaldes de diferentes partidos políticos compartirán escenario en la decimocuarta edición de la lectura dramatizada de "Don Juan Tenorio" organizada por la hoguera Sèneca-Autobusos. La cita cultural, que arranca a las 20.30 horas y es de acceso libre por la calle Labradores hasta completar aforo, promete ser un espectáculo donde la política queda a un lado para dar paso al humor involuntario.

Entre los participantes destacan nombres como Antonio Peral y Cristina García, concejales del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Rubén Alfaro, alcalde de Elda del PSOE, Santiago Román, alcalde de Sant Joan d’Alacant del PP, e Isabel López, alcaldesa de Xixona del PSOE. Todos ellos se suman a periodistas, empresarios, y foguerers, entre los que estarán nombres como el de la Bellea del Foc, Adriana Vico, Jessica García, belleza de la hoguera Sèneca-Autobusos, el presidente de la Federació de Fogueres, David Olivares, Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante o Juan Mora, vicerrector de Investigación de la Universidad de Alicante.

Detalles del acto

El reparto al completa forma un reparto coral que pondrá en escena los versos de José Zorrilla en una representación que mezcla teatro, música y, de manera inevitable, algunos guiños cómicos gracias a la peculiar combinación de protagonistas. El presidente de la hoguera Sèneca-Autobusos, Josep Amand Tomàs, destaca que esta cita "ha logrado consolidarse como una fecha señalada en la agenda cultural de Alicante, un espacio donde tradición literaria y espíritu festero se encuentran cada año". En sus palabras, "desde Sèneca-Autobusos hemos trabajado durante más de una década para recuperar este legado y hoy podemos decir que es una celebración plenamente integrada en la vida de la ciudad, con un componente social y cultural que la hace única".

La velada contará con la participación del Coro Sèneca y músicos dirigidos por Marina Rubio, quienes acompañarán las lecturas con música en directo, mientras que 22 voces de la sociedad alicantina revivirán los versos de Don Juan Tenorio.

La obra

Don Juan Tenorio, la obra de Zorrilla, narra la historia de un audaz seductor que apuesta por conquistar a más mujeres, enamorándose finalmente de la novicia doña Inés. Tras la tragedia y la muerte de ella, Don Juan regresa años después enfrentándose a su destino, descubriendo que el amor y el arrepentimiento pueden conducir a la redención. Una historia de pasión y reconciliación que, este año, tendrá la curiosa variante de ver a políticos poniendo voz a sus personajes, en un escenario donde rivalidades y pactos quedan en suspenso al compás de la tradición.