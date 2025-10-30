¿Qué recetas de belleza usaban las mujeres en el Renacimiento?

Recopilar y estudiar las recetas que usaban las mujeres en el Renacimiento para cuidar y cuidarse es el objetivo principal del proyecto Recipe, liderado por la profesora de Historia de la Ciencia de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) María Muñoz Benavent.

En el marco de este proyecto, se organiza un congreso internacional que ofrecerá una visión inédita: el papel de las mujeres en la historia de la ciencia y de la salud.

Química y farmacia

El encuentro se celebra hasta este viernes en el edificio Francisco Javier Balmis del campus de Sant Joan d’Alacant de la UMH. Reunirá a investigadoras e investigadores expertos en etnobotánica, archivística, filología, estudios de género, historia de la medicina, química, farmacia y biología de 14 universidades de Austria, Bulgaria, Canadá, España, Italia, Reino Unido, Turquía y España.

China abre las puertas a la cosmética alicantina en la guerra arancelaria con Trump / Eva Abril

Menstruación y parto

Las ponencias abarcan distintas temáticas relacionadas con la salud, desde una perspectiva histórica: la menstruación, el parto, los opiáceos, la percepción femenina del cuerpo y de la enfermedad, recetas y herbarios, bebidas medicinales, toxicología, higiene, ejercicio, cosmética o hidroterapia, entre otras.

Este congreso se enmarca en el proyecto de investigación Recetario para las enfermedades femeninas en Europa. Siglos XVI-XVIII (CIGE/2024/12), financiado por la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació de la Generalitat Valenciana.

El formato del encuentro será híbrido: se celebrará en persona en la Sala de Grados y en el aula 10 del Edificio Javier Balmis pero podrá también seguirse online. Para solicitar el enlace contacten a la organización en el correo: congresorecipe@gmail.com

Expertos

"Contamos con grandes expertos en el área: inaugurará la conferencia de la catedrática de Historia de la Ciencia de la Universidad de Cantabria Montserrat Cabré i Pairet, titulada «Women’s Expertise on Body Care in the Middle Ages», mientras que clausurará el evento la profesora titular de la Universidad de Granada Carmen Caballero Navas «Women Who Care: Tracing Female Agency in Hebrew Medical Recipes», explican desde la organización,

El programa del congreso puede descargarse en inglés (Descargar PDF ENG) y español (Descargar PDF SPA).

El acceso es gratuito y no se requiere inscripción. Para más información respecto a la modalidad online, consulten a la organización a través del correo congresorecipe@gmail.com