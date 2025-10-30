Estas son las reformas que Rovira quiere para Primaria y Bachillerato

La Conselleria de Educación trabaja en la reforma de los contenidos y del tiempo lectivo de asignaturas en Primaria y Bachillerato con la modificación de los curriculos. Entre los cambios que planea ejecutar el departamento de José Antonio Rovira de cara al próximo curso destacan algunos ya anunciados como la obligatoriedad de estudiar sobre "la reparación y dignificación de las víctimas del terrorismo" y dar "prioridad" a los autores valencianos, tras haber anunciado en un principio que directamente se iban a excluir a los catalanes.

En Primaria se avecinan importantes modificaciones. En primer lugar, Educación apuesta por eliminar los "proyectos interdisciplinarios" que permitían a los centros trabajar durante dos horas y media a la semana por proyectos, de manera que los alumnos podían estar aprendiendo lenguas y matemáticas a la vez, o plástica o conocimiento del medio y ponerlo en práctica. Esta forma de enseñar, similar a la que se aprende en Infantil, está consideran de vital importancia para los maestros porque permite a los escolares adquirir y a conjugar distintas competencias, pero el Consell opta por surpimirlas bajo el argumento de que no están recogidas en la normativa estatal y haber sido anulados judicialmente en ESO.

Como contrapartida, las asignaturas Matemáticas, Lengua Castellana y Literatura y Valenciano saldrían reforzadas y aumentarán el tiempo lectivo. La Administración autonómica ha tenido en cuenta que al finalizar el segundo ciclo de esta etapa, el alumnado debe realizar las pruebas diagnósticas, por lo que ve recomendable incluir en el decreto un tiempo lectivo para que los centros dispongan de cierto margen en la elaboración de sus planes de mejora, a partir del análisis de los resultados de la evaluación de diagnóstico.

Además, Educación pretende implantar un tiempo diario de lectura en determinados cursos para fomentar el hábito lector, cuyas horas todavía no se han concretado.

Otra novedad será la recuperación de las evaluaciones trimestrales, es decir, los tradicionales boletínes de notas, además de los informes cualitativo que ahora se entregan a los padres y que informan de forma detallada sobre la competencias aprendidas.

ETA, Unión Europea y autores valencianos

De cara a la Selectividad, el Consell pretende ajustar el temario que se imparte en la Comunidad Valenciana con el del resto del país al haber detectado diferencias importantes entre ambos textos en los contenidos, saberes básicos y criterios de evaluación. Estas diferencias generan problemas, según Educación, a la hora de realizar la prueba de acceso a la universidad, ya que el currículo autonómico no coincide del todo con el currículo básico estatal. Por ello, considera necesario "armonizar" ambos para garantizar la coherencia con el resto de comunidades autónomas y cumplir con lo que establece la ley, que obliga a integrar correctamente en el currículo autonómico los aspectos básicos comunes a todo el país.

Para Bachillerato, también ha planteado la posibilidad de incorporar una nueva materia optativa sobre la Unión Europea. Asimismo, pretende ajustar la denominación al marco constitucional de las materias de Lengua Castellana y Valenciano, para que, según ha explicado la conselleria, se haga referencia a ambas lenguas respetando esta misma denominación porque actualmente se habla de Castellano y Catalán.

Como ya anunció el conseller, habrá una actualización de la materia Historia de España para que se estudie ETA de manera específica porque en el actual currículo autonómico de la asignatura obligatoria, que estudian los jóvenes de 17 años, no aparece referencia concreta a la banda ni al terrorismo. Lo cierto es que aparece el temario de la Transición y la Constitución de 1978, época en la que la organización criminal se radicalizó, lo que ha dado pie a que los docentes traten de forma desigual en las aulas la violencia terrorista que sufrió el país durante esa época.

En BAT prevé ajustar los contenidos para reducir las diferencias con el resto de comunidades de cara a la PAU

Aportaciones ciudadanas

La Conselleria de Educación ha iniciado el primer trámite de los decretos, que es la consulta pública previa, en la que cualquier ciudadano puede hacer aportaciones que deben ser valoradas por la administración. Una vez que concluya este trámite se cerrará el contenido de un primer borrador del proyecto normativo, y se iniciará su tramitación, negociación y solicitud de informes. Así, el departamento de Rovira precisa que en la consulta pública se plasma una "declaración de intenciones".