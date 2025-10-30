Los sesenta lugares que Alicante recomienda a los cruceristas para descubrir la ciudad

Alicante se ha puesto sobre el papel. El Patronato de Turismo Alicante City&Beach y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros han renovado los planos que se entregan a los cruceristas nada más desembarcar en la terminal del puerto, con el objetivo de mejorar su experiencia y facilitar el descubrimiento de la ciudad desde el primer paso en el muelle.

El nuevo mapa turístico recoge sesenta lugares recomendados para visitar, que dibujan una especie de recorrido circular por los espacios más representativos de Alicante. En la lista figuran los lugares más reconocibles, como el Castillo de Santa Bárbara, la Explanada, el Ayuntamiento, el Mercado Central, el barrio de Santa Cruz o el Museo de Arte Contemporáneo (MACA), junto a enclaves menos habituales en las guías internacionales, como el Palmeral, el Parque Lo Morant o los refugios antiaéreos. También se incluyen referencias a la playa del Postiguet, el Teatro Principal, la concatedral de San Nicolás, el MARQ o el Mubag, además de puntos prácticos para el visitante como la estación del TRAM o la propia terminal de cruceros, donde cada año desembarcan decenas de miles de pasajeros.

La selección busca mostrar una ciudad diversa y completa, donde conviven patrimonio, cultura, naturaleza, comercio y gastronomía. Pero el plano deja también alguna sorpresa. Entre los sesenta lugares señalados aparece el Hospital Quirón, un centro sanitario privado que se ha incorporado a la relación de espacios de interés de la ciudad. Una inclusión llamativa dentro de una guía pensada, en principio, para el paseo y la visita turística.

El nuevo mapa que se entrega a los cruceristas que llegan a Alicante / INFORMACIÓN

El nuevo plano es más visual, moderno y sostenible y está disponible en cuatro idiomas (español, inglés, alemán y francés). Ofrece una guía clara de rutas urbanas y servicios, con información sobre movilidad, transporte y contactos útiles. La intención es que el viajero pueda orientarse en un vistazo y aprovechar al máximo el tiempo de su escala.

Se han editado 50.000 ejemplares en una primera tirada y otros 50.000 llegarán en una segunda, que se distribuirán en el punto de información situado junto a la terminal. Los planos se reparten directamente a pie de barco, en el área de desembarco, para que los cruceristas dispongan de ellos desde el primer momento.

Por primera vez, los mapas están impresos en papel reciclado y con sello de sostenibilidad, siguiendo los criterios medioambientales establecidos por el Ayuntamiento. Desde el Patronato de Turismo destacan que esta iniciativa refuerza el compromiso de Alicante con un modelo de turismo responsable y de calidad, a la vez que contribuye a consolidar la imagen de la ciudad y la Costa Blanca como destinos sostenibles y preparados para el visitante internacional.

El rediseño de los planos forma parte del trabajo conjunto entre el Patronato y la asociación Costa Blanca Turismo y Cruceros, que en los últimos meses han intensificado la coordinación con el sector portuario para mejorar la atención a los pasajeros. El objetivo, explican, es lograr que Alicante no sea solo una escala técnica, sino una experiencia memorable, con recursos y recorridos que animen a volver.

Con este gesto, Alicante se dibuja para ser descubierta con sesenta paradas para recorrer la ciudad a pie o en transporte público, con rutas desde el Castillo hasta el mar o desde el Palmeral hasta el centro histórico. El nuevo mapa ofrece los lugares más emblemáticos de una ciudad que sigue buscando crecer de cara al Mediterráneo.