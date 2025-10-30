EL TIEMPO
El tiempo en Alicante: los termómetros vuelven a subir hasta los 26ºC en algunos municipios
La provincia vivirá un jueves marcado por la estabilidad
La provincia de Alicante tendrá hoy cielo nuboso o muy nuboso. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas mínimas se mantendrán con pocos cambios mientras que las máximas irán en descenso. En el extremo norte del litoral, el viento soplará del noroeste moderado y en el resto viento moderado del oeste y noroeste.
Para el viernes, el día de Halloween, el cielo se mantendrá nuboso con intervalos de nubes altas. Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso o sin cambios mientras que las máximas irán en ascenso o sin cambios. El viento solpará de flojo a moderado predominando el oeste en horas centrales.
El tiempo en Alicante
La jornada de hoy tendrá cielos despejados con nubes altas y con temperaturas que no superarán los 25ºC.
El tiempo en Elche
El jueves llega con el cielo despejado y el sol presente en el cielo mientras que a partir de las 19.00 horas se nublará. Las temperaturas también llegarán a máximas de 26ºC. En principio mañana no se esperan lluvias.
El tiempo en Benidorm
Hoy se esperan cielos despejados con temperaturas que estarán en torno a los 22ºC durante toda la jornada.
El tiempo en Elda
El jueves trae otra vez sol y cielo despejado a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 23ºC al mediodía, aunque por la tarde se nublará y las temperaturas bajarán hasta los 14ºC.
El tiempo en Torrevieja
Hoy el cielo estará despejado con temperaturas en torno a los 24ºC.
El tiempo en Orihuela
El jueves estará marcado los cielos despejados y las temperaturas subirán hasta los 26ºC.
El tiempo en Alcoy
Hoy el cielo permanecerá despejado con temperaturas en la línea de esta semana, que no sobrepasarán los 22ºC.
El tiempo en Dénia
El jueves se presenta con el cielo despejado y las temperaturas que subirán de forma significativa hasta llegar a los 23ºC.
