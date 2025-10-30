La UA, entre las 10 mejores universidades españolas en internacionalización

La Universidad de Alicante (UA) se sitúa entre las diez mejores universidades españolas en gestión de proyectos de cooperación y ayuda al desarrollo, según los últimos datos del programa Erasmus+ y de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

La buena posición de la institución académica coincide con la celebración, en la Facultad de Educación, de las Jornadas de apoyo inicial para Asociaciones para la cooperación Erasmus+, organizadas junto al Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (SEPIE), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Durante dos días, cerca de 200 coordinadores de toda España comparten experiencias y formación sobre cómo gestionar proyectos europeos de colaboración educativa.

El director del SEPIE, José Manuel Sánchez Duarte, la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Rosa Mª Martínez, y la directora de la Oficina de Proyectos Institucionales, Carolina Madeleine. / INFORMACIÓN

El director del SEPIE, José Manuel Sánchez Duarte, destacó en la inauguración que estos proyectos "son clave para modernizar la educación, impulsar la innovación y reforzar las competencias digitales y medioambientales".

Por su parte, la vicerrectora de Relaciones Internacionales y Cooperación para el Desarrollo, Rosa Mª Martínez, apuntó al "orgullo de que el SEPIE haya elegido la Universidad de Alicante para celebrar estas jornadas, lo que refleja la estrecha colaboración entre ambas instituciones". Martínez subrayó que "la UA es una universidad de tamaño medio, pero con gran proyección internacional, y hoy está entre las diez mejores del país en materia de cooperación y proyectos Erasmus".

El SEPIE reúne en la Universidad de Alicante a doscientos coordinadores de proyectos de asociaciones para la cooperación Erasmus / INFORMACIÓN

Buenas prácticas

Durante las jornadas, se han abordado temas como la gestión digital de proyectos, su difusión y los controles de calidad, además de presentarse ejemplos de buenas prácticas y casos de éxito. Carolina Madeleine, directora de la Oficina de Proyectos Institucionales de la UA, explicó la evolución del trabajo que realiza su equipo y presentó las líneas futuras del programa Erasmus+ 2026-2027.

En la convocatoria Erasmus+ 2025 se han financiado en España 181 proyectos de cooperación, con un presupuesto total de más de 31 millones de euros. Estas iniciativas abarcan todos los niveles educativos, desde escuelas y formación profesional hasta universidades y educación de adultos, y buscan fomentar la colaboración entre instituciones europeas, compartir experiencias e impulsar la innovación en la enseñanza.