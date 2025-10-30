La Vía Parque de Alicante queda reabierta a la altura de San Gabriel dos semanas después de que se hundiera la calzada

Tráfico restablecido. Los desperfectos ocasionados hace ahora dos semanas en la Vía Parque de Alicante, a la altura del barrio de San Gabriel, han podido ser reparados tras dos semanas con el tráfico cortado.

El pasado 16 de octubre se detectó un hundimiento en la calzada que obligó a cerrar la circulación en la continuación de la Vía Parque a la altura de San Gabriel, un tramo clave para los conductores que circunvalan la ciudad con destino a la zona sur del término municipal.

El Ayuntamiento ha informado de la reapertura del tráfico tras haber podido reparar la incidencia. Según ha informado el consistorio, el hundimiento se produjo entre las calles Deportista Joaquín Blume y Ramón Gómez Sempere “por un defecto en la losa-tapa de la cámara de agua potable y unas filtraciones que dieron lugar al hundimiento”.

Desde el consistorio también han transmitido que se llevará a cabo “un proyecto de consolidación del viario más adelante”.

Reincidencia

Se trata del mismo punto que ya necesitó ser reparado el pasado año, después de que se formase un agujero de grandes dimensiones en la calzada. Desde Aguas de Alicante confirmaron en ese momento que se trataba de una avería relacionada con las obras de agua potable que se estaban realizando entonces, por lo que fue necesario el corte total de la calle Joaquín Blume, una calzada de solo un carril por sentido y donde "desemboca" la Vía Parque, aún sin finalizar en ese extremo del vial.

Sin noticias del fin de la Vía Parque

El incidente ha afectado a la Vía Parque, que sigue sin avances en los trámites necesarios para su conclusión definitiva. En noviembre de 2023, el Ayuntamiento impulsó la expropiación de las últimas parcelas que afectaban al proyecto, un trámite necesario para poder proceder al desdoblamiento de la calzada entre el PAU 1, el PAU 2 y La Florida, donde actualmente solo hay un carril por sentido frente a los dos que se proyectaron.

Esta obra es fundamental para unir el acceso sur de la ciudad con la zona de Albufereta y Playa de San Juan sin necesidad de circular por la fachada litoral ni por Gran Vía, lo que reduciría significativamente el tráfico por el frente marítimo en un futuro. Del mismo modo, mejoraría las comunicaciones entre los distintos barrios de la ciudad y la conexión con las grandes vías de salida.

En septiembre de este año, tras meses de incógnita sobre qué administración (Ayuntamiento o Generalitat) asumiría la redacción del proyecto y cuál las obras, la Generalitat anunció que se ocuparía de la totalidad de los trámites. El conseller de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, avanzó entonces que había declarado la obra "de interés general", no obstante, el popular no se atrevió a realizar una estimación de plazos.