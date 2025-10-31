Alicante activa la jefatura de Mayores tras las protestas por el retraso de los talleres

El eco de la protesta de mayores que llenó hace una semana la plaza del Ayuntamiento de Alicante por el retraso en el inicio de las actividades ha tenido ya su primera consecuencia directa. El Ayuntamiento de Alicante anunció este viernes la puesta en marcha de la nueva Jefatura de Servicio de la Concejalía de Mayores, una estructura administrativa creada para una concejalía que hasta ahora no contaba con plantilla propia, y a la que todavía queda por incorporarse el personal administrativo y jurídico.

La concejala de Mayores, Begoña León, presentó este viernes a la nueva responsable del servicio ante los presidentes de los 19 centros municipales de mayores. De esta forma se da cumplimiento al compromiso más visible adquirido por el alcalde, Luis Barcala, el pasado 20 de octubre, tras reunirse durante más de dos horas con el Consejo de Mayores al término de la protesta.

La jefatura nace, según el equipo de gobierno del PP, con el objetivo de agilizar y optimizar las gestiones de la Concejalía de Mayores, pero mientras sigue sin haber fecha para el inicio de las actividades. "Este paso forma parte del compromiso firme de este equipo de gobierno con mejorar el bienestar, la calidad de vida y las opciones de ocio y socialización de nuestros mayores, así como atender las demandas que nos trasladan desde los centros municipales y dentro del Consejo de Mayores", explicó León.

Un contrato con sobresaltos

El origen del conflicto se remonta al verano. El contrato para la gestión de los talleres municipales salió a licitación el 17 de julio y el plazo de presentación de ofertas terminó el 4 de agosto, pero la clasificación de las ofertas no se realizó hasta mediados de septiembre, cuando las actividades deberían haber estado ya preparadas para su inicio el 1 de octubre.

La empresa adjudicataria, seleccionada el 23 de septiembre, renunció al contrato pocos días después, obligando al Ayuntamiento a retroceder en el procedimiento y requerir a la segunda clasificada, Sararte S.L., la documentación necesaria para acreditar su solvencia. Este trámite se encuentra ahora, según el Consistorio, "muy avanzado" y, si todo está en orden, la Mesa de Contratación propondrá su adjudicación definitiva en los próximos días para su aprobación en Junta de Gobierno.

El nuevo contrato duplica la inversión municipal y permitirá ampliar un 38 % las horas de servicio (de 4.900 a 7.905) y un 42 % el número de talleres, de 66 a 114. En total, se ofrecerán más de 339 actividades entre las gestionadas por concesión, monitores municipales y voluntarios.

Actividades al aire libre y talleres con voluntarios

Mientras se resuelve la adjudicación definitiva, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un programa transitorio de actividades que arrancó el pasado miércoles, 29 de octubre, fruto del acuerdo alcanzado con los representantes de los mayores.

Así, los voluntarios municipales han comenzado a impartir talleres deportivos al aire libre, una solución provisional aceptada por la mayoría de los centros. Estas actividades, que se desarrollan en los parques Ingeniero de Tranvías y Lo Morant, las playas del Postiguet, La Albufereta y Urbanova, y las plazas del Progreso, La Estrella y La Pérgola, incluyen gimnasia, pilates, cardio latino, estiramientos o entrenamientos funcionales, y pueden realizarse sin inscripción previa, tanto por la mañana como por la tarde.

Esta opción se adoptó después de que 15 de los 19 centros municipales se opusieran a iniciar los talleres dentro de sus instalaciones mientras no hubiera monitores contratados oficialmente. Solo cuatro centros, Gabriel Miró, San Blas, Pla y Playas, aceptaron comenzar con voluntarios, y ya han reanudado sus actividades en interiores con una amplia programación que incluye pintura, costura, idiomas, danza, fotografía, filosofía o historia del arte, entre otras.

Colaboración

La protesta de los mayores, que congregó a más de seiscientas personas con pancartas y "cacerolazos", fue una de las más numerosas de los últimos años en la ciudad. Los manifestantes denunciaron una "mala gestión" municipal que, según aseguraban, estaba dejando a miles de usuarios sin acceso a actividades “esenciales para su bienestar”.

Tras esa movilización, el alcalde y la concejala Begoña León se reunieron con los representantes del Consejo de Mayores, a quienes trasladaron el compromiso de poner en marcha la nueva jefatura de servicio, acelerar el proceso de adjudicación y acordar con ellos la distribución del presupuesto de los centros. Como gesto de buena voluntad, los mayores accedieron a suspender las concentraciones durante un mes y permitir el inicio de las actividades con voluntarios y monitores al aire libre., a la espera de que el Ayuntamiento cumpla los plazos prometidos.