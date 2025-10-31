La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante

Vuelve la pólvora a Alicante este domingo con una nueva mascletà en la Plaza de España a cargo de Pirotecnia Coeters Dragón. Dentro del ciclo ‘Pólvora tot l’Any’, que organiza la Federació de les Fogueres de Sant Joan, los amantes de la Fiesta disfrutarán de un espectáculo de corte clásico.

Esta mascletà obligará a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús desde el inicio del servicio hasta las 18.00 horas, ya que también habrá un almuerzo, según informa Vectalia.

Las líneas afectadas por estos cambios son las siguientes:

Desde inicio del servicio a las 18:00h. aprox.:

Líneas 6 y 9 en sentido vuelta: se desviarán por el eje C/ alcalde Alfonso de Rojas, C/ Poeta Carmelo Calvo, Avd. Benito Pérez Galdós y Avd. Salamanca, recuperando itinerarios habituales.

se desviarán por el eje C/ alcalde Alfonso de Rojas, C/ Poeta Carmelo Calvo, Avd. Benito Pérez Galdós y Avd. Salamanca, recuperando itinerarios habituales. Líneas 1, 3, 8, 10 y 13 en vuelta: se desviarán por el eje C/. alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, Maestro Marques, Maestro Gaztambide, Pablo Iglesias y Avda. Alfonso el Sabio líneas 1, 3, Tomás López Torregrosa líneas 8, 10, 13.

Desde el corte total de la Plaza de España, 13:00 a 14:30h. horario aproximado.

Líneas 1, 3, 4, 6 y 9 en sentido vuelta: se desviarán por el eje Devesa, Conde de Lumiares, Ceres, Campo de Mira, Doctor Rico, San Juan Bautista, Pintor Gisbert, Cardenal Belluga, avda. Salamanca, recuperando itinerarios habituales en plaza de la Estrella.

se desviarán por el eje Devesa, Conde de Lumiares, Ceres, Campo de Mira, Doctor Rico, San Juan Bautista, Pintor Gisbert, Cardenal Belluga, avda. Salamanca, recuperando itinerarios habituales en plaza de la Estrella. Líneas 1, 3, 4, 6 y 9 en sentido ida: se desviarán desde C/ San Vicente, Plz. Sta. Teresa, C/ San Carlos, Jijona líneas 1, 3, 4, 9 y Padre Esplá línea 6.

se desviarán desde C/ San Vicente, Plz. Sta. Teresa, C/ San Carlos, Jijona líneas 1, 3, 4, 9 y Padre Esplá línea 6. Líneas 8, 10 y 13 en sentido vuelta: se desviarán por Devesa, Jaime Segarra, Gral. Elizaicin, Conde Vallellano, Rambla. En sentido ida, desde C/ San Vicente, Plza. Sta. Teresa, C/ San Carlos, Jijona líneas 8, 13, y Padre Esplá línea 10.

Calendario completo de mascletás de 2026

Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días: