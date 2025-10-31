La mascletà del domingo obliga a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús en Alicante
El disparo tendrá lugar en la Plaza de España y forma parte del ciclo 'Pólvora tot l'Any'
Vuelve la pólvora a Alicante este domingo con una nueva mascletà en la Plaza de España a cargo de Pirotecnia Coeters Dragón. Dentro del ciclo ‘Pólvora tot l’Any’, que organiza la Federació de les Fogueres de Sant Joan, los amantes de la Fiesta disfrutarán de un espectáculo de corte clásico.
Esta mascletà obligará a cambiar el recorrido de 8 líneas de autobús desde el inicio del servicio hasta las 18.00 horas, ya que también habrá un almuerzo, según informa Vectalia.
Las líneas afectadas por estos cambios son las siguientes:
Desde inicio del servicio a las 18:00h. aprox.:
- Líneas 6 y 9 en sentido vuelta: se desviarán por el eje C/ alcalde Alfonso de Rojas, C/ Poeta Carmelo Calvo, Avd. Benito Pérez Galdós y Avd. Salamanca, recuperando itinerarios habituales.
- Líneas 1, 3, 8, 10 y 13 en vuelta: se desviarán por el eje C/. alcalde Alfonso de Rojas, Poeta Carmelo Calvo, Maestro Marques, Maestro Gaztambide, Pablo Iglesias y Avda. Alfonso el Sabio líneas 1, 3, Tomás López Torregrosa líneas 8, 10, 13.
Desde el corte total de la Plaza de España, 13:00 a 14:30h. horario aproximado.
- Líneas 1, 3, 4, 6 y 9 en sentido vuelta: se desviarán por el eje Devesa, Conde de Lumiares, Ceres, Campo de Mira, Doctor Rico, San Juan Bautista, Pintor Gisbert, Cardenal Belluga, avda. Salamanca, recuperando itinerarios habituales en plaza de la Estrella.
- Líneas 1, 3, 4, 6 y 9 en sentido ida: se desviarán desde C/ San Vicente, Plz. Sta. Teresa, C/ San Carlos, Jijona líneas 1, 3, 4, 9 y Padre Esplá línea 6.
- Líneas 8, 10 y 13 en sentido vuelta: se desviarán por Devesa, Jaime Segarra, Gral. Elizaicin, Conde Vallellano, Rambla. En sentido ida, desde C/ San Vicente, Plza. Sta. Teresa, C/ San Carlos, Jijona líneas 8, 13, y Padre Esplá línea 10.
Calendario completo de mascletás de 2026
Las mascletás de antes de las Hogueras ya tienen fecha y también ubicación. Serán los siguientes días:
- Domingo, 8 de febrero. Polígono de San Blas. 14.00 horas. Pirotecnia Mediterráneo.
- Domingo, 22 de marzo. Casa del Mediterráneo. 14.00 horas. Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- Domingo, 3 de mayo. San Gabriel. 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Sábado, 23 de mayo. La Condomina. 23.30 horas. Pirotecnia Valenciana.
- Domingo, 7 de junio. San Nicolás de Bari. 14.00 horas. Pirotecnia Alto Palancia
- Sábado, 13 de junio. Agatángelo Soler 14.00 horas. Pirotecnia Ferrández.
- Miércoles, 17 de junio. Arribada del Foc. Fachada de El Corte Inglés. Pirotecnia Mediterráneo.
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala
- Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo
- El Ayuntamiento de Alicante se pone serio frente a las palomas
- Los fuegos de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó de Alicante