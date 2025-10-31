Descubre la guía «A tu lado en el duelo» con herramientas para acompañar a familiares y amigos

Acompañar a alguien en el duelo es un gesto valiente y generoso, pero también puede despertar muchas dudas. ¿Qué decir? ¿Cómo actuar? ¿Cómo estar sin invadir? Para aportar respuestas sencillas para esos momentos tan delicados nace «A tu lado en el duelo», una guía de acompañamiento a familiares y amigos ante la pérdida de un ser querido.

«El duelo es un proceso emocional complejo que puede surgir tras una pérdida significativa, y el apoyo adecuado puede marcar una gran diferencia en la forma en que alguien atraviesa este camino» explica Sonia Carricondo, responsable de Comunicación y ESG de Grupo ASV.

En este sentido esta guía, pretende ser un recurso práctico y accesible que permita a las personas sin formación psicológica aprender a acompañar de manera efectiva a familiares y amigos en duelo.

Guía de libre acceso

Esta guía, de libre acceso a través de la web de Grupo ASV Servicios Funerarios, ofrece diferentes herramientas para acompañar en el duelo sin invadir, sin forzar, pero estando de verdad. Se profundiza por tanto en las actitudes esenciales para acompañar en este proceso aportando las frases que ayudan y las que pueden hacer daño. También se dan consejos prácticos para ofrecer apoyo y se ahonda en la importancia de cuidarnos para acompañar mejor.

Además, se aportan de manera adicional una serie de video-consejos sobre «Lo que no debes hacer al acompañar a una persona en duelo», «Cómo ayudar a una persona en duelo», «Qué hacer si crees que una persona está pasando por un duelo patológico» o «Cómo gestionar las emociones incómodas en el acompañamiento del duelo».

Puedes consultar y descargar la guía aquí

Proyecto de apoyo al duelo «Alhelí Contigo 3.0»

De esta iniciativa ha surgido una colaboración muy relevante con la asociación malagueña especializada en duelo patológico, Alhelí. Se trata de «Alhelí Contigo 3.0», un proyecto gracias al cual una veintena de personas que atraviesan diferentes tipos de pérdida podrán formar parte de un Grupo de Ayuda Mutua (GAM) durante 9 meses.

De manera complementaria se ofrecerá también un número limitado de sesiones individuales para aquellos participantes que necesiten un apoyo más cercano. Este modelo híbrido busca dar una respuesta integral al proceso de duelo, favoreciendo la resiliencia, la expresión emocional y la reconstrucción de la vida tras la pérdida.

El evento «La celebración de una vida» en el Tanatorio la Siempreviva contó con la emotiva iniciativa el «Árbol del Recuerdo». / INFORMACIÓN

«La celebración de una vida»

El emblemático Tanatorio la Siempreviva de la ciudad de Alicante acogió el pasado 22 de octubre a más de 150 personas en la «La celebración de una vida», un acto de homenaje con el que se busca apoyar y ayudar a las familias y amigos que han perdido a un ser querido en el último año contribuyendo a la celebración, recuerdo y honra de sus vidas.

A través de instantes simbólicos, acompañados de poemas, textos y piezas musicales, se creó un ambiente de homenaje y recuerdo muy especial. Además, para incentivar la participación, los asistentes pudieron colgar en las ramas del llamado «Árbol del Recuerdo» sus mensajes, pensamientos o emociones, a modo de homenaje colectivo, uno de los momentos centrales y más emotivos de la noche.