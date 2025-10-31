Flores a ninguna parte en cada 1 de noviembre

El 20 de noviembre de 1937, en el primer aniversario del asesinato de José Antonio, la aviación fascista bombardeó de noche la calle de la Huerta. Murieron más de 30 personas en aquel ataque al barrio de San Antón; muchos de ellos, hombres que no cupieron en el refugio. Paco Granja Fernández fue uno de ellos, era un reputado republicano perteneciente entonces a una familia conocida en Alicante por el negocio de hojalatería que tenían en la actual plaza de Gabriel Miró.

Aquella vida se deshizo, la viuda vendió el taller para poder criar a los niños y pasaron hambre, aunque pudieron sobrevivir. “Nunca fuimos los mismos”, cuenta hoy su nieto Paco Granja Camarasa, que anhela sacar a su abuelo de la fosa común a la que recayó, ubicada en el cuadro 19 del cementerio de Alicante, casualmente enfrente del nicho familiar de los Granja. “Conseguirlo sería cerrar una herida que cambió el rumbo de la familia”, explica mientras enseña una foto de su abuelo en la pantalla del móvil.

Junto a él, un grupo de alicantinos con los mismos deseos y los mismos retratos en blanco y negro entre los dedos pisa el lugar donde confían que estén sus antepasados. Son siete hombres y mujeres que rondan los sesenta años y se han pasado media vida luchando por darles un final digno a sus abuelos, olvidados durante años por propios y extraños, sepultados al montón en diversas fosas comunes. Sus historias sangran en silencio y el dolor de la familia se acentúa en esas fechas que aparecen rodeadas con un círculo en los almanaques. El uno de noviembre protagoniza siempre uno de esos días que cuestan digerir.

Familiares de represaliados del franquismo en el cementerio de Alicante. / Rafa Arjones

Todos ellos se agolpan en torno a la fosa 19, una concatenación de cuadrados simétricos de césped sobre los que varios familiares ha ido colocando algún rótulo de manera más o menos arbitraria, a ojo. “Me han dicho que el mío está en esta esquina”, cuenta Eloy Santos, cuyo abuelo, Luis Santos Olcina, también fue llevado a dicha fosa. “Fue uno de los primeros fusilados, en mayo de 1939, por pertenecer a las milicias anarquistas y a raíz de la muerte de un guardia civil en Elda”, recuerda. Esta semana Eloy ha colocado una piedra con una inscripción: “Una bala rebelde fusiló tu voz, todas juntas no pudieron con tus ideas”.

Mi abuelo fue de los primeros fusilados del franquismo, esperamos poder exhumarlo pronto Eloy Santos

Su caso está pendiente de exhumar. También el de María José Pérez Galant, presidenta de la Asociación de familiares represaliados por el franquismo del cementerio de Alicante, que también tiene a su abuelo bajo el anonimato de una fosa. “Él era Ginés Pérez Egido, un jornalero de Rafal afiliado al Partido Comunista, al acabar la guerra se pudo ir a Francia pero se quedó porque no tenía delitos de sangre”, cuenta. No bastó, fue detenido y fusilado en 1940. Su historia permaneció en el limbo hasta 2007, hasta que salió la primera Ley de Memoria. “Mi abuela se murió en los ochenta sin saber dónde estaba su marido”, lamenta.

Todos los protagonistas coinciden en esas décadas de silencio de puertas para adentro. “De mi abuelo no había ni fotos en casa”, indica Pérez Galant, que ensalza la figura de aquellas mujeres, “heroínas”, que salieron adelante. “Pero nunca se puede pasar página si no tienes dónde llorar”, apunta.

Las viudas fueron auténticas heroínas, pero nunca se puede pasar página si no tienes dónde llorar María José Pérez

Idéntica estampa reflejan los ojos de Bárbara Bellot, nieta de Manuel Bellot Orgilés, alcalde de Elda entre 1936 y 1938 y fusilado en julio de 1939. “Se le acusó de todos los delitos que hubo en el pueblo, pero él era un hombre profundamente honesto, trabajador y comprometido con su tierra”, relata. A fuerza de años la familia asumió que Bellot se quedaría para siempre en Alicante, ellos sí que sabían desde el primer momento dónde estaba su familiar, pero ahora tienen ilusión por llevarlo de vuelta a casa. “Nunca pensábamos que iba a haber una oportunidad como ahora, queremos llevarlo a Elda porque fue por quien dio la vida”, cuenta su nieta.

Varios alicantinos enseñan las fotos de los familiares que tienen en las fosas comunes. / Rafa Arjones

Del mismo municipio era Santiago Bernabéu Aguado, zapatero, sindicalista y miembro de la CNT-FAI. Fue detenido cuatro días después de que la guerra acabara. “Le pegaron una paliza en el Teatro Cervantes, que hacía de cárcel, y luego se fue al Reformatorio de Adultos”. Su nieto Rafael Bernabéu asegura llevar “media vida” investigando. En los años ochenta un libro de Cerdán Tato le puso tras la pista de una historia que su familia prefirió olvidar. “A ver si hay suerte y se vuelve a exhumar en 2026, dicen que hay dinero…”, comenta esperanzado.

La misma ilusión tiene Mª Carmen Guillén, cuyo abuelo, el jornalero oriolano José Guillén López, fue fusilado en 1940 por “adhesión a la rebelión”. El silencio familiar perduró ochenta años hasta que en la pandemia una publicación en Facebook de la asociación, a la que ni siquiera pertenecía, llamó la atención de Mª Carmen: “Vi su nombre y que era de Orihuela y pensé que no podía ser otro”. Desde entonces, una búsqueda sin descanso y una ilusión, sacar a su abuelo de la fosa. “Lograrlo supondría secar las lágrimas de mi padre, que lloraba cuando hablaba de él, lo mataron cuando solo tenía seis años”.

Devolver a casa a mi abuelo sería secar las lágrimas de mi padre al recordarlo, se quedó sin el suyo cuando tenía seis años Mari Carmen Guillén

A Montse Rico y su familia les devolvieron la dignidad hace un año, cuando exhumaron los restos de su abuelo, Pedro Rico Cerdán, secretario de la CNT en Petrer. “Era anarquista y tenía todas la papeletas porque lo que hicieron fue descabezar políticamente todos los pueblos”, explica. La identificación tardó, pero salió favorable y en diciembre de 2024, por fin, lo enterraron en el cementerio del pueblo. “Fue un acto muy emotivo, sobre todo porque aún vivía uno de sus hijos”, explica Montse. “Sólo perseguíamos eso, tranquilidad, que descanse donde tenía que estar”.

Son siete ejemplos de los tantos alicantinos que aún hoy no han tenido un adiós digno, son las heridas abiertas de un país al que no le ha funcionado la patada a seguir. Son historias plagadas de paréntesis que reclaman de una vez un punto final. Este uno de noviembre las flores de sus descendientes todavía yacen sobre ninguna parte.