El Foro Alicante, con el alcalde Luis Barcala, en directo | La peatonalización de la calle San Vicente se ejecutará por fases

El dirigente popular desgrana en el evento organizado por INFORMACIÓN los proyectos que pretende impulsar en la recta final del mandato

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su intervención de este viernes.

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, durante su intervención de este viernes. / Rafa Arjones

Alejandro J. Fuentes

INFORMACIÓN cierra la temporada del Foro Alicante con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. Bajo el título "Avanzando en la transformación", el dirigente popular desgrana la hoja de ruta del gobierno municipal para la recta final del mandato.

Después de que, en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad, Barcala avanzase una batería de nuevos proyectos, como la peatonalización de la calle San Vicente o la reforma de la Plaza de Toros, el regidor detalla cómo imagina el futuro de la capital de la provincia.

La intervención del alcalde se puede seguir en vídeo en este enlace.

