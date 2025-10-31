El Foro Alicante, con el alcalde Luis Barcala, en directo | La peatonalización de la calle San Vicente se ejecutará por fases

INFORMACIÓN cierra la temporada del Foro Alicante con el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. Bajo el título "Avanzando en la transformación", el dirigente popular desgrana la hoja de ruta del gobierno municipal para la recta final del mandato.

Después de que, en el pasado Debate sobre el Estado de la Ciudad, Barcala avanzase una batería de nuevos proyectos, como la peatonalización de la calle San Vicente o la reforma de la Plaza de Toros, el regidor detalla cómo imagina el futuro de la capital de la provincia.

La intervención del alcalde se puede seguir en vídeo en este enlace.

Palacio de Congresos, ¿cuándo? Preguntado por el director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, sobre el futuro del Palacio de Congresos, Barcala ha confiado en que el proyecto de ejecución definitivo esté listo en los próximos meses. "Tenemos ahora una reunión por el Plan Especial del Puerto, que es el que facilita las condiciones para que se pueda ejecutar. No tardaremos mucho en empezar a remitir la documentación al ministerio".

Sobre el cine Ideal: "Que mantenga sus condiciones de protegido" Respecto a las opciones que hubo en su día para comprar el cine Ideal, Barcala ha apuntado a un motivo presupuestario: "Ya no es que quieras o no quieras, es que no puedes. O se acepta un precio que se ajuste a la tasación o no se puede comprar". Eso sí, el alcalde incide en que garantizará su protección: "Lo que el Ayuntamiento va a hacer es exigir que se mantenga la propiedad en las condiciones que tiene la calificación de protegido"

Alejandro J. Fuentes "Queremos que Alicante gane espacio para el peatón y para eso se van a sacrificar otro tipo de vehículos". La peatonalización de la calle San Vicente, al igual que la plaza del Ayuntamiento, tendrá una primera fase de "semi-peatonalización" con el paso de transporte público y, posteriormente, una segunda fase con una peatonalización completa. El cierre total llegará, según Barcala en el momento en que los estudios y la redistribución de tráfico lo permitan. Sobre ampliar las áreas sin tráfico: "De momento, eso son los ejes. El modelo es extensible, siempre que los estudios nos digan que el objetivo es factible, lo que no puedes es estropear"

Alejandro J. Fuentes "Tenemos que mirar más allá del propio centro. No estamos hablando solo de turismo, estamos hablando de vivir. Que todos los barrios se asienten para que, lejos de desaparecer las señas de identidad, se refuercen" Con este objetivo, el regidor espera crear "un pasillo natural" de paseo peatonal entre la Explanada y la Plaza de Toros.

Alejandro J. Fuentes El alcalde ha fechado en el segundo semestre de 2026 la apertura de la primera exposición en el nuevo museo de Las Cigarreras, con el que confía en atraer obras de alcance internacional para potenciar ese eje cultural entre el complejo de la antigua tabacalera, la Plaza de Toros, el ADDA y el Teatro Principal

Alejandro J. Fuentes Sobre el parque agrario anunciado este mismo viernes: "Se está cerrando el borrador para presentar el Plan General Estructural en muy pocas fechas. Ese parque ya está proyectado y ya está incluido en ese documento"

Alejandro J. Fuentes Barcala, después de ser abuelo recientemente: "Quiero trabajar para ellos, los que no pueden votar todavía, porque gobernar con visión de futuro es un ejercicio de amor"

Alejandro J. Fuentes El dirigente popular también ha destacado que "la huerta de Alicante es recuperable" con la creación de un "parque agrario" de más de 135 hectáreas, en el entorno de las Torres de la Huerta, donde cultivos como la vid se recuperen y formen parte del futuro cinturón verde de Alicante.

Alejandro J. Fuentes Uno de los proyectos "estrella" para el alcalde será el futuro museo que el Ayuntamiento quiere instalar en Las Cigarreras, con "prestigio internacional". "A primeros de 2026 se ejecutará la remodelación necesaria. Ya les puedo ir anunciando contenidos para el segundo semestre del año, porque va a arrancar a pleno rendimiento. Exposiciones como toda la colección privada de la casa de Alba, con 400 años de historia de patrimonio cultural; Sorolla; impresionistas como Toulouse-Lautrec".