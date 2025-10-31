Una gripe dura para los más pequeños en Alicante

La gripe aún no colapsa los hospitales porque lo más duro en la provincia de Alicante, y en toda la Comunidad Valenciana, llegará en diciembre y enero, pero los niños no se salvan. Los menores de 0 a 4 años acaparan los ingresos que hay en este momento por su gravedad tanto de gripe, como de covid y de bronquiolitis, según las muestras analizadas en el sistema hospitalario.

Asimismo, son los más pequeños quienes sufren la mayoría de infecciones catarrales que se agudizan y necesitan de ingreso, por ejemplo, por enterovirus, que suele cursar de forma leve, con fiebre, dolor de garganta, tos y dolores musculares, pero también se puede agravar y derivar en meningitis, encefalitis o problemas respiratorios severos.

Lo mismo ocurre con los rinovirus, la causa más frecuente del resfriado común. Lo normal es que sea leve pero de forma severa puede causar complicaciones como neumonía, exacerbaciones agudas de asma y bronquiolitis, para la que se inocula desde hace dos años una vacuna que los expertos recomiendan sin dudarlo a los padres pues afirman que reduce las hospitalizaciones hasta en un 70 %. Antes colapsaba las Urgencias pediátricas ya en octubre.

Mayores de 80

El último boletín del sistema de vigilancia de infecciones respiratorias agudas de la Conselleria de Sanidad (Sivira), con datos del periodo comprendido entre el 20 y el 26 de octubre, arroja una incidencia de 34 casos de niños de 0 a 4 años ingresados por alguno de estos virus por cada 100.000 habitantes. Parecen pocos pero la incidencia de los pequeños que acaban en Urgencias o en planta por infecciones respiratorias se ha triplicado en solo una semana, cuando era de tan solo diez casos por cada 100.000 niños. También sube la hospitalización en los mayores de 80 años: es más común pues son, en su mayoría, crónicos pluripatológicos que acaban en ingreso al empeorar su salud.

Y aunque el índice en Cuidados Intensivos es muy bajo en este momento, la letalidad de la gripe es elevada, con un 9,1 % de los casos que ingresan. "Son los que finalmente terminan siendo atendidos en la UCI por una patología crónica que les hace ser enfermos de riesgo y están bien ingresados", apunta el doctor Juan Francisco Navarro, presidente de la Sociedad Valenciana de Medicina Preventiva y Salud Pública, y jefe de sección en el Hospital General de Elche.

Neumococo

El médico añade que "la positividad de las muestras que se toman en los hospitales para hacer la vigilancia es bastante parecida entre los distintos virus, con aislamientos de algunas bacterias, como el neumococo, que es el germen de la pulmonía, siempre asociado y acompañando a las epidemias de virus. También hay muchos enterovirus y rinovirus que normalmente son leves pero que a veces son capaces de causar patología en pacientes que están muy delicados".

En la vigilancia que se realiza en Atención Primaria la tendencia es similar, con una incidencia de casos entre niños pequeños de casi 3.000 por cada 100.000 habitantes, con un repunte de 400 puntos en una semana.

Son con mucho los que más padecen las distintas infecciones respiratorias, desde covid a gripe, bronquiolitis y los virus catarrales adenovirus, enterovirus, rinovirus y bocavirus que se resuelve con la visita al pediatra y el reposo en casa, sin que sea necesario acudir al hospital. Después de los menores de 4 años, los virus comienzan a aumentar a partir de los 65 años pero a menor nivel, con 587 casos por cada 100.000 habitantes y un crecimiento sostenido, semana a semana.

Un patrón que se repite

El especialista, con base en el boletín de vigilancia epidemiológica, destaca que la gripe está siguiendo el mismo patrón del pasado año con una incidencia similar. En covid es algo mayor.

En la costa, peor que en el interior La tasa global de virus respiratorios está ahora mismo en la Comunidad Valenciana en 622 casos por cada 100.000 habitantes, la mitad que cuando se producen los picos graves que saturan la puerta de Urgencias. Aun así está por encima de los 435 de la media española. Las áreas de salud más afectadas son las de Marina Baixa, Alicante, Elche, Torrevieja y Orihuela, en su mayoría zonas costeras mientras el interior tiene menor incidencia por ahora.

"Todo apunta a que habrá una evolución en espejo respecto a 2024, con máximos incluso un poco antes de Navidad. Y luego se puede ver también la altísima incidencia por grupos de edad que hay en niños pequeñitos de cero a 4 años", incide el doctor.

Cepa

Sobre la gripe que viene, apunta que las vacunas de la temporada actual de gripe son trivalentes y contienen los virus H1N1, H3N2 y B. La cepa H3N2 está detrás de la epidemia que está afectando a Japón en una fecha muy temprana, lo que ha despertado la preocupación de epidemiólogos y autoridades sanitarias ante la posibilidad de un adelanto generalizado de la temporada gripal y de cómo puede afectar a Europa.

"Esa cepa parece similar a la utilizada en la preparación de la vacuna. La diferencia es que si el brote empieza pronto no da tiempo a la población de riesgo a vacunarse y a generar anticuerpos, para lo que se necesitan 10-15 días". En su opinión, la alta densidad de población de Japón y los numerosos desplazamientos internacionales han podido acelerar la propagación de este linaje pero en principio los expertos no lo consideran preocupante.