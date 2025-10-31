La Guardia Civil de Alicante convoca un concurso de dibujo para alumnos de Infantil y Primaria

La Guardia Civil de Alicante ha abierto de nuevo el plazo para participar en su popular concurso de dibujo infantil, que este año celebra su undécima edición. Está dirigido, como en años anteriores, a niños y niñas que cursen Educación Infantil o Primaria en cualquier centro escolar de la provincia de Alicante. Los dibujos ganadores serán utilizados, como es tradición, en la elaboración de la felicitación navideña oficial de la Comandancia de Alicante.

El plazo de participación se ha abierto este viernes 31 de octubre y hasta el 5 de diciembre los alumnos y alumnas interesados podrán presentar sus dibujos, realizados conforme a las bases establecidas. El concurso será este año más abierto y se valorará el conocimiento que los participantes tengan de la Guardia Civil en general.

Cartel del concurso de la Guardia Civil. / INFORMACIÓN

Los dibujos pueden ser enviados tanto a través de los centros escolares donde los niños se encuentren matriculados como de forma individual desde casa. Para participar, los pequeños artistas deben plasmar en sus creaciones lo que significa para ellos la Guardia Civil y enviarlas por correo electrónico antes de la fecha límite.

El concurso se organiza en tres categorías:

1. Primera categoría: Educación Infantil.

2. Segunda categoría: Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria.

3. Tercera categoría: Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.

Por cada categoría se elegirá un ganador y los premiados no solo recibirán un reconocimiento por sus obras, sino que también tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de la Guardia Civil en Alicante.

En la pasada edición, el concurso recibió un total de 877 dibujos de 39 localidades distintas de la provincia, reflejando el entusiasmo y la creatividad de los más pequeños.

Las bases completas del concurso están disponibles en el siguiente enlace: