La Guardia Civil de Alicante convoca un concurso de dibujo para alumnos de Infantil y Primaria
Los dibujos se pueden presentar hasta el 5 de diciembre y los ganadores serán utilizados para ilustrar la felicitación navideña de la Comandancia
La Guardia Civil de Alicante ha abierto de nuevo el plazo para participar en su popular concurso de dibujo infantil, que este año celebra su undécima edición. Está dirigido, como en años anteriores, a niños y niñas que cursen Educación Infantil o Primaria en cualquier centro escolar de la provincia de Alicante. Los dibujos ganadores serán utilizados, como es tradición, en la elaboración de la felicitación navideña oficial de la Comandancia de Alicante.
El plazo de participación se ha abierto este viernes 31 de octubre y hasta el 5 de diciembre los alumnos y alumnas interesados podrán presentar sus dibujos, realizados conforme a las bases establecidas. El concurso será este año más abierto y se valorará el conocimiento que los participantes tengan de la Guardia Civil en general.
Los dibujos pueden ser enviados tanto a través de los centros escolares donde los niños se encuentren matriculados como de forma individual desde casa. Para participar, los pequeños artistas deben plasmar en sus creaciones lo que significa para ellos la Guardia Civil y enviarlas por correo electrónico antes de la fecha límite.
El concurso se organiza en tres categorías:
1. Primera categoría: Educación Infantil.
2. Segunda categoría: Alumnos de 1º, 2º y 3º de Primaria.
3. Tercera categoría: Alumnos de 4º, 5º y 6º de Primaria.
Por cada categoría se elegirá un ganador y los premiados no solo recibirán un reconocimiento por sus obras, sino que también tendrán la oportunidad de visitar las instalaciones de la Guardia Civil en Alicante.
En la pasada edición, el concurso recibió un total de 877 dibujos de 39 localidades distintas de la provincia, reflejando el entusiasmo y la creatividad de los más pequeños.
Las bases completas del concurso están disponibles en el siguiente enlace:
https://drive.google.com/drive/folders/1z963gkJ26_oI3rg9SQIwCUpRzsFX9l6q?usp=drive_link
Suscríbete para seguir leyendo
- La feliz noticia para la familia del alcalde de Alicante
- Máxima tensión en la UA por la presencia de Vito Quiles: proclamas fascistas entre sus seguidores y rechazo del alumnado de izquierdas
- Playa de San Juan: 90 años del barrio de Alicante que nació soñando con el turismo
- La Policía Nacional entra en el colegio de los Agustinos para investigar el acoso escolar a un niño
- Adiós al actual Mercadito de Hogueras por las nuevas exigencias del gobierno de Barcala
- Alicante descarta el pabellón Tómbola Arena y acepta indemnizar a la empresa que iba a construirlo
- El Ayuntamiento de Alicante se pone serio frente a las palomas
- Los fuegos de Hogueras no volverán a lanzarse desde la playa del Cocó de Alicante