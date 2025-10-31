Halloween llena las plazas y barrios de Alicante de disfraces, sustos y talleres infantiles

Brujas, zombis, esqueletos y hasta algún que otro payaso diabólico han tomado esta tarde las calles de Alicante para celebrar un Halloween multitudinario. Las principales fiestas organizadas por el Ayuntamiento y las asociaciones de comerciantes han llenado plazas y barrios como San Blas, Navarro Rodrigo, Poeta Quintana, La Florida y Ciudad de Asís, donde las actividades han arrancado a las cinco de la tarde bajo un ambiente familiar, festivo y con mucho disfraz.

Desde talleres “terroríficos” y realidad virtual en 4D hasta pasacalles de “truco o trato” por los comercios de barrio, la propuesta de este año ha buscado involucrar a los más pequeños desde el primer momento. Con caramelos, juegos, música y varios photocalls temáticos, la tarde se ha convertido en una auténtica procesión de monstruos infantiles en busca de chucherías.

En la plaza de San Blas, los talleres de manualidades han compartido espacio con una atracción de realidad virtual y un photocall 360, mientras que en la plaza de Navarro Rodrigo la actividad no ha parado: disfraces, animación y comercios decorados esperando a los pequeños con las manos llenas de caramelos. En Poeta Quintana, los espectáculos de “monstruos vivientes” y la música en directo han dado un ambiente festivo a una celebración que ha reunido a cientos de familias desde primera hora de la tarde.

Halloween llena la calle Quintana de Alicante / Pilar Cortés

En La Florida y Ciudad de Asís se ha repetido el éxito de participación con la ruta comercial del “truco o trato”. Más de cuarenta comercios han organizado un pequeño circuito para que los niños recorran el barrio disfrazados y consigan chucherías y sorpresas, una apuesta de los comerciantes para reactivar la actividad en la zona en una fecha que, año a año, gana peso en el calendario festivo alicantino.

Y aunque el protagonismo de la tarde ha sido para el público infantil, la noche promete un giro hacia un ambiente más adulto. Los bares y salas de fiestas del centro tienen previsto celebrar Halloween con música, concursos de disfraces y citas temáticas que seguirán hasta bien entrada la madrugada.