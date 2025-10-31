Hospital Quirónsalud Torrevieja: donde la esperanza se transforma en vida

Tres historias, tres vidas y un mismo mensaje: la esperanza y la confianza pueden transformar incluso los diagnósticos más difíciles. En el Hospital Quirónsalud Torrevieja, la excelencia médica se combina con una atención humana y cercana. Vladimir, Miguel Ángel y Manuel Jesús son ejemplos reales de cómo un equipo comprometido puede devolver la salud, la fuerza y la ilusión.

Miguel Ángel Albanese: volver a caminar gracias a la confianza y la innovación

Miguel Ángel Albanese llegó a Quirónsalud Torrevieja con un diagnóstico que parecía definitivo: isquemia arterial crónica. En otros centros, la única solución que le ofrecían era la amputación de su pierna. Sin embargo, la Dra. Gabriela Loría y su equipo le plantearon una alternativa que cambió su destino para finalmente salvar su miembro.

“Me emociono al recordar cuando me explicaron todo el procedimiento. Me dijeron que harían todo lo posible para salvarme la pierna. Y lo lograron”, relata Miguel Ángel. Tras una compleja intervención de bypass, logró no solo conservar la pierna, sino también recuperar la capacidad de caminar.

A las personas con un problema vascular les digo que acudan a Quirónsalud Torrevieja, porque allí te cuidan al máximo Miguel Ángel Albanese — paciente

Manuel Jesús Esquivá: un nuevo latido gracias al equipo cardiológico

Durante tres días, Manuel Jesús Esquivá ignoró las molestias en el pecho que le advertían de un grave problema. Cuando acudió al hospital, los médicos descubrieron una arteria obstruida al 99%. “El cardiólogo no entendía cómo no me había dado un infarto”, recuerda.

Bajo la atención del Dr. Mohamed Bayoumi, fue trasladado de inmediato a la UCI, donde el equipo actuó con rapidez y precisión. Mientras tanto, su familia recibió acompañamiento y apoyo constante. “La conexión que tuve con el doctor fue parte de mi recuperación. No puedo estar más contento con el resultado profesional y humano”, afirma emocionado.

Vladimir Artyushenko: la fuerza de la esperanza ante un diagnóstico difícil

Cuando a Vladimir Artyushenko le diagnosticaron un absceso preauricular y latero cervical derecho, la noticia llegó acompañada de un pronóstico devastador: solo un 5% de posibilidades de supervivencia. Frente a un carcinoma tan agresivo, el miedo era inevitable. Sin embargo, el Dr. Manuel Papí y su equipo del Hospital Quirónsalud Torrevieja le transmitieron un mensaje clave.

No entres en pánico. Confía en nosotros Manuel Papí — Doctor en el Hospital Quirónsalud de Torrevieja

Vladimir recuerda con emoción aquellos primeros días. “Desde el primer momento no esperaba que me apoyaran tanto. Y te apoyan, no con lástima, sino con esperanza y con alegría”, confiesa. Esa actitud positiva, combinada con la profesionalidad y la tecnología avanzada del hospital, marcaron la diferencia. Hoy, Vladimir no solo superó la enfermedad, sino que se ha convertido en un ejemplo de superación y confianza en la medicina de vanguardia.

Cuidar la vida con humanidad y excelencia

Las historias de Vladimir, Miguel Ángel y Manuel Jesús son solo una muestra del compromiso del Hospital Quirónsalud Torrevieja con la vida. Un centro donde la tecnología más avanzada se combina con un trato humano excepcional, y donde cada paciente encuentra no solo una solución médica, sino también esperanza.

En Quirónsalud Torrevieja, cada historia cuenta, cada vida importa.