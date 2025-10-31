El médico de Alicante José Manuel Ramos ingresa en la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana

El Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante ha sido escenario del nombramiento del doctor José Manuel Ramos Rincón como académico correspondiente de la Real Academia de Medicina de la Comunitat Valenciana (RAMCV).

El profesor José Manuel Ramos Rincón es catedrático de Medicina Interna de la Universidad Miguel Hernández (UMH), médico internista del Hospital Doctor Balmis e investigador del Instituto de Investigación Sanitaria y Biomédica de Alicante (Isabial). Su amplia trayectoria combina la excelencia clínica, docente e investigadora, con una reconocida labor en el ámbito de las enfermedades infecciosas.

La mesa presidencial del acto ha estado integrada por la presidenta de la Real Academia de Medicina, Carmen Leal; la vicepresidenta, Rosa Ballester; el vicesecretario, Juan Francisco Ascaso; el gerente del Departamento de Salud de Alicante-Hospital General, Francisco Soriano; el vicerrector de Planificación y Responsabilidad Social de la UMH, Domingo Orozco, y el decano de la Facultad de Medicina de la UMH, Antonio Compañ.

Chagas

La presentación del nuevo académico ha corrido a cargo del doctor Juan Manuel Caturla, académico de número, quien ha destacado los principales hitos de la trayectoria profesional y científica del doctor Ramos Rincón. En su discurso de ingreso, el doctor ha pronunciado la conferencia titulada “La enfermedad de Chagas importada”, tema en el que es un referente, abordando los principales aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública de esta enfermedad.

Una patología silenciosa

La enfermedad de Chagas es una infección parasitaria causada por Trypanosoma cruzi, que afecta principalmente a personas de América Central y del Sur. En los últimos años, como consecuencia de los movimientos migratorios, se han diagnosticado casos fuera de las zonas endémicas, en países como Estados Unidos, España, Italia o Australia, fenómeno conocido como enfermedad de Chagas importada.

En España, se estima que entre los aproximadamente 2,6 millones de residentes procedentes de América Central y del Sur, hay unas 55.000 personas infectadas por el parásito Trypanosoma cruzi, de las cuales cerca del 70 % aún no han sido diagnosticadas.

Transfusiones sanguíneas

Durante la conferencia, el ponente ha abordado las formas de transmisión de la enfermedad. Aunque en España no existe la transmisión vectorial (al no estar presente el insecto triatomino), sí hay riesgo de transmisión por transfusiones sanguíneas (actualmente controladas mediante cribado) y de transmisión materno-fetal durante el embarazo o el parto. Por este motivo, el especialista ha insistido en la necesidad de realizar cribados en mujeres embarazadas originarias de zonas endémicas, con el fin de ofrecer tratamiento y prevenir la infección congénita.

Además, el profesor Ramos Rincón ha comentado algunos de los avances recientes en investigación sobre la enfermedad de Chagas importada, especialmente en los campos de la detección precoz, el cribado en poblaciones de riesgo y la mejora del acceso al diagnóstico y tratamiento en países no endémicos. Estas líneas de trabajo buscan identificar a las personas infectadas, ofrecerles tratamiento adecuado y evitar nuevas transmisiones, contribuyendo así a reducir la carga de esta enfermedad silenciosa pero prevenible.