El museo de Las Cigarreras de Alicante abrirá en 2026 con obras internacionales
El alcalde anuncia en el Foro Alicante de INFORMACIÓN que el futuro espacio para exposiciones acogerá cuadros de la casa de Alba y artistas como Balenciaga, Sorolla o Toulouse-Lautrec
Entre los proyectos que el alcalde de Alicante, Luis Barcala, espera desarrollar en la ciudad dentro del corto plazo, destaca la creación de un nuevo museo en el complejo de Las Cigarreras y la Casa de la Misericordia. Según ha anunciado el regidor este viernes en el Foro Alicante de INFORMACIÓN, el futuro espacio de exposiciones, cuyas obras de adecuación han sido fechadas por el regidor en el primer semestre del próximo año, nacerá con vocación de convertirse en un referente que trascienda las fronteras de Alicante y pueda acoger prestigiosas exposiciones internacionales.
En este sentido, Barcala avanzó que el Ayuntamiento ya cuenta con el visto bueno para acoger la colección privada de la casa de Alba, una historia de 400 años de patrimonio cultural que el dirigente popular confía en poner «a disposición de los ciudadanos de Alicante». Además, el futuro museo también expondrá el trabajo de Balenciaga; pinturas de Sorolla, uno de los valencianos más internacionales; y de conocidos impresionistas como Henri Toulouse-Lautrec, aclamado por su forma de retratar la noche francesa de finales del siglo XIX y elaborar algunos de los carteles más famosos de espectáculos como el Moulin Rouge.
Tal y como detalló Barcala, esas serán las primeras programaciones que, de forma trimestral, se irán instalando en ese «museo de museos» que abrirá sus puertas con aspiraciones internacionales en Las Cigarreras y el objetivo de convertirse en un polo atracción y de generación cultural.
Eje cultural
De esta forma, el ejecutivo municipal espera dinamizar un eje cultural conformado por el Teatro Principal (del cual acaba de adjudicarse la redacción del Plan Director); la Plaza de Toros (para la que Barcala también anunció una remodelación enfocada a que el recinto resulte útil durante todo el año) y el Auditorio de la Diputación de Alicante.
Un entorno en el que se enmarca también el antiguo cine Ideal. Sobre la posibilidad de adquirir el inmueble, que el Ayuntamiento y la Generalitat abordaron en el pasado, y que al final no terminó produciéndose, Barcala ha apuntado a un motivo meramente presupuestario: «Ya no es que quieras o no quieras, es que no puedes. O se acepta un precio que se ajuste a la tasación o no se puede comprar». Eso sí, el alcalde incidió este viernes en que garantizará su protección: «Lo que el Ayuntamiento va a hacer es exigir que se mantenga la propiedad en las condiciones que tiene la calificación de protegido».
Por último, Barcala volvió a abrir la puerta a que Alicante asuma para uso cultural los antiguos depósitos de La Británica. Eso sí, cuando se complete su descontaminación, algo que el dirigente popular aún no da por garantizado: «Alicante se convertiría en la única ciudad del mundo con auditorio y salas de exposiciones excavadas en la roca», manifestó.
