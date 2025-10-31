Vox evita la reprobación de la concejala Begoña León entre críticas generalizadas a su gestión en Alicante

A las puertas de las negociaciones de los presupuestos municipales de 2026, el «binomio» del PP y Vox volvió a hacerse evidente en el pleno municipal de este jueves. Tras los amagos protagonizados por los ultras en las últimas semanas (amenazando con no negociar los próximos presupuestos si no se cumplen pactos anteriores), el «acelerón» de los populares en el cumplimiento de medidas ha recuperado la sintonía entre ambas formaciones. El gobierno local, que ha pactado con Vox todos los asuntos de calado desde las últimas municipales (a excepción de la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública acordada con Compromís, que ahora se revisará a petición de los ultras) volvió a exhibir complicidad con su principal aliado a la hora de pasar el rodillo a las propuestas de la izquierda. Los de Abascal, además, dieron un balón de oxígeno (impidiendo su reprobación) a la concejala de Mayores, Begoña León, en una sesión donde las miradas (y las críticas) se dirigieron hacia ella en hasta tres puntos del orden del día.

La primera de ellas llegó en el turno de preguntas, cuando la portavoz del PSOE, Ana Barceló, no se anduvo con rodeos: «¿Va a presentar su dimisión?», cuestionó la socialista tras recordar los últimos conflictos protagonizados por León respecto a las personas de la tercera edad, con las que ha protagonizado varios choques en los últimos meses. Principalmente, el despido de los 170 trabajadores de Servicios Sociales el pasado 31 de diciembre (que incluso la conselleria del PP aseguró al Síndic de Greuges que no tendría por qué haberse producido); el cierre del Servicio de Estancias Diurnas de plaza América casi sin previo aviso el pasado 15 de agosto; y el retraso de más de un mes en el inicio de las actividades municipales para personas mayores.

¿Cuándo voy a dimitir? ¿Y cuándo van a hacerlo Ábalos o Sánchez?Si quieren hablar de dimitir miren su casa Begoña León — Concejala de Bienestar Social (PP)

Lejos de la autocrítica, León se acogió a la fórmula del «y tú más», cargando a su vez contra el PSOE: «¿Cuándo van a hacerlo todos los suyos? La ministra de Vivienda, la de Igualdad, la de Sanidad, Ábalos, Pedro Sánchez... Podríamos seguir, la lista es muy larga», apuntó. Después, León señaló directamente hacia la propia Barceló: «Usted fue consellera de Sanidad y dejó a miles de profesionales sin material, si hablamos de dimisiones usted sería la primera de la lista», le espetó.

El debate volvió a girar en torno a la concejala popular a la hora de las declaraciones institucionales. Compromís proponía reprobarla por su gestión del área de Mayores. «Usted no puede terminar el pleno al frente de la concejalía, no dirige bien la cosa pública», le recriminó Rafa Mas, portavoz de los valencianistas. La propuesta de la coalición fue respaldada por Manolo Copé, de EU-Podemos, y Emilio Ruiz, del PSOE, quien aseguró que León es «símbolo de desorden e improvisación».

El área más sensible del Ayuntamiento se ha convertido en un espacio de descontrol por su nula gestión Emilio Ruiz — Concejal del PSOE

Sobre la bocina, Vox aseguró delegar en la edil del PP su futuro: «En su mano está que este grupo no vote a favor de la reprobación, va a depender de las explicaciones que hoy nos dé aquí», le advirtió la portavoz de los ultras, Carmen Robledillo, quien ya le había lanzado un «ultimátum» pocos días antes. Los requisitos de los de Abascal (avances en el nombramiento del nuevo jefe de servicio; el inicio de las actividades municipales para la tercera edad; o la reparación del ascensor del centro social Isla de Cuba, entre otras) no habían sido resueltos por León, pero el ambiente entre la popular y los de Vox minutos antes del debate ya hacía presagiar que la formación de ultraderecha se daría por satisfecha con las explicaciones. Finalmente, tras el discurso de León, Vox claudicó y votó en contra de la reprobación. En resumen, sin sorpresas.

Lo ocurrido con el Menjar a Casa es de una gravedad sin precedentes. Que se investigue a fondo Carmen Robledillo — Portavoz de Vox

Hubo una tercera ocasión para cuestionar la gestión de la concejala del PP, al final del pleno. El portavoz de EU-Podemos, Manolo Copé, propuso abrir una investigación a la empresa responsable del servicio de «Menjar a casa» (reparto a domicilio de comida para personas mayores) por introducir en las mismas furgonetas bandejas de alimentos con sábanas sucias de heces y orín. Pese a que todas las formaciones (incluido el PP) se mostraron a favor de esclarecer lo ocurrido y abrir la puerta a la exigencia de responsabilidades, Copé no quiso permitir que los populares esquivaran el disparo: el edil de izquierdas presentó comunicaciones oficiales alertando al Ayuntamiento de lo ocurrido en el año 2023, que fueron respondidas por el Consistorio sin que el problema se resolviera ni la mercantil fuese sancionada. Con unanimidad en este tercer «match ball», la sesión se cerró con las distintas polémicas pasando de largo por la concejala Begoña León, gracias a la colaboración necesaria de Vox.

Rodillo a la izquierda

En el resto de la jornada, el gobierno de Barcala y la ultraderecha volvieron a aliarse en la práctica totalidad del orden del día para imponer sus iniciativas y rechazar las de la bancada progresista.

En este sentido, PP y Vox sacaron adelante una iniciativa para instar al Ministerio de Hacienda a revisar su decisión y dotar a Alicante de los fondos solicitados para los proyectos de transformación. «Es el mayor desastre administrativo que probablemente ha cometido el Gobierno de Sánchez», lamentó el popular Antonio Peral, a lo que Copé (EU-Podemos), replicó: «Si Alicante se ha quedado fuera de la financiación europea, quizás el problema esté en casa».

Usted, Begoña León, no puede terminar el pleno al frente de la concejalía, no dirige bien la cosa pública Rafa Mas — Portavoz de Compromís

Tampoco hubo acuerdo en dos de los puntos más polémicos del debate: uno del PSOE para la mejora y transparencia del Programa de Prevención y Detección Temprana del cáncer de mama en la Comunidad Valenciana y otra petición de la izquierda para solicitar al Gobierno que reforme el artículo 43 de la Constitución Española, reconociendo expresamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Ambas fueron rechazadas tanto por el PP como por Vox, impidiendo su aprobación con argumentos como que «la realidad es que con esta reforma el aborto estaría menos protegido» (Mari Carmen de España, del PP) o que «durante el Botànic, 38.000 mujeres no pudieron acceder al cribado» (Carmen Robledillo, de Vox).

El problema del Menjar a Casa no se lo han inventado. Lo sabe el Ayuntamiento desde hace dos años Manolo Copé — Portavoz de EU-Podemos

Los de Barcala y los ultras también se unieron para que el Pleno de Alicante celebrara el Nobel de la Paz concedido a la opositora venezolana María Corina Machado; así como para impulsar una declaración institucional «en defensa de unas condiciones fiscales dignas para los trabajadores autónomos». Otras iniciativas que salieron adelante fueron la aprobación de la asunción de competencias para que el Ayuntamiento construya el nuevo colegio de La Cañada del Fenollar, pendiente desde 2018; la del grupo socialista para elaborar un Plan de Actuación Integral en el barrio de Villafranqueza y la de Vox para el desarrollo de una serie de actuaciones de mejora de la plaza del Sol de la Bola de Oro.