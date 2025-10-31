Una segunda sentencia avala la consulta entre el valenciano y el castellano en los centros educativos

El procedimiento que utilizó la Conselleria de Educación para impulsar la consulta de la lengua el pasado curso hizo para que los padres votaran entre el valenciano o el castellano para el estudio de sus hijos ha vuelto a recibir el visto bueno judicial. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado el recurso de UGT que pidió tumbar el polémico plebiscito por vulnerar, a su juicio, la autonomía pedagógica y los derechos del profesorado (la votación dejó fuera a los equipos directivos, pedagogos y docentes), por celebrarse de forma telemática y por una posible lesión a la cooficialidad lingüística.

Al igual que ocurrió con una demanda del sindicato mayoritario de la enseñanza pública, el STEPV, la justicia ha dado la razón al departamento de José Antonio Rovira y ha avalado el sistema empleado, pese a los problemas que denunciaron centros educativos y familias para emitir su voto.

El director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística, Ignacio Martínez, ha afirmado que la sentencia “vuelve a avalar la consulta de la lengua base de la Conselleria de Educación que sirvió para configurar las unidades en cada lengua base durante el presente curso escolar”.

“La sentencia vuelve a incidir en la validez de la consulta telemática y también declara que es absolutamente compatible con nuestro ordenamiento jurídico, con la autonomía de los centros y con las funciones del profesorado”, ha señalado Martínez. “De esta manera -ha indicado el director general- se produce un nuevo fracaso por parte de algunas entidades que intentaron frenar la libertad de elección sobre la lengua base que establece la Ley de Libertad Educativa”, ha añadido.

Seis de cada diez familias, castellano

La consulta, contemplada en la Ley de Libertad Educativa, se celebró entre el 25 de febrero y el 4 de marzo de 2025 y en ella participaron 339.411 familias en la Comunidad Valenciana. En la provincia de Alicante participó casi un 58 % de los progenitores y seis de cada diez familias eligieron el castellano como lengua mayoritaria para sus hijos.

“El proceso se desarrolló con absoluta normalidad y los resultados demostraron la madurez de la sociedad valenciana y la convivencia natural de las dos lenguas, castellano y valenciano, en todo el territorio”, ha señalado Martínez. El director general ha vuelto a defender que "el 99,8 % del alumnado de la Comunidad Valenciana estudia este curso en la lengua base elegida por sus familias".