El tiempo en Alicante: este fin de semana hay que volver a sacar la ropa de verano

La provincia de Alicante tendrá hoy cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), las temperaturas se mantendrán con pocos cambios salvo un ligero descenso de las mínimas en la mitad sur. El viento soplará flojo de componente oeste con intervalos de suroeste moderado en el litoral por la tarde.

Para el sábado las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y en la mayoría de las localidades se alcanzarán los 25ºC, mientras que el domingo los termómetros seguirán subiendo y en Alicante ciudad se podría llegar a los 28ºC.

El tiempo en Alicante

La jornada de hoy tendrá cielos despejados con nubes altas y con temperaturas que no superarán los 25ºC. El sábado viviremos una jornada muy similar pero el domingo los termómetros llegarán a los 28ºC.

El tiempo en Elche

El viernes llega con el cielo despejado y el sol presente en el cielo mientras que las temperaturas llegarán a máximas de 24ºC. Los termómetros seguirán en ascenso hasta el domingo donde se alcanzarán los 27ºC.

El tiempo en Benidorm

Hoy se esperan cielos despejados con temperaturas que estarán en torno a los 22ºC durante toda la jornada y en ascenso durante el fin de semana.

El tiempo en Elda

El viernes trae sol y cielo despejado a Elda con termómetros en ascenso hasta llegar a los 23ºC al mediodía. Temperaturas en ascenso también durante el fin de semana.

El tiempo en Torrevieja

Hoy el cielo estará despejado con temperaturas en torno a los 23ºC. Al igual que en el resto de la provincia, las temperaturas irán en ascenso hasta los 25ºC.

El tiempo en Orihuela

El viernes estará marcado los cielos despejados y las temperaturas subirán hasta los 25ºC. Los termómetros irán en ascenso hasta llegar el domingo a los 27ºC.

El tiempo en Alcoy

Hoy el cielo permanecerá despejado con temperaturas en la línea de esta semana, que no sobrepasarán los 22ºC. El sábado los termómetros llegarán a los 24ºC pero el domingo volverán a bajar ligeramente.

El tiempo en Dénia

El viernes se presenta con el cielo despejado y las temperaturas que subirán de forma significativa hasta llegar a los 24ºC. El fin de semana termómetros en ascenso.